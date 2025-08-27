Android får ny funktion – snart kan du ångra meddelanden

Snart kan Android-användare ta bort meddelanden som skickats av misstag. Google lägger till en funktion i sin meddelandeapp som många har väntat på.

Nu är det klart att Android-användare inom en snar framtid får en ny funktion. Efter en tids testning lanserar Google en funktion som gör det möjligt att radera skickade meddelanden – något som kan förändra upplevelsen för många.

Funktionen har visat sig vara populär hos Apple – här är allt du behöver veta om Androids nya tillskott.

Android får efterlängtad meddelandefunktion

Apple var först ut med att introducera möjligheten att ta bort skickade meddelanden i sin iMessage-app, en funktion som många användare snabbt fattade tycke för.

Nu tar Google efter och implementerar samma funktion i sin meddelandeapp, Google Messages, som är en standardapp som många med en Android använder, däribland Samsung-användare.

Vad innebär det? Jo, att man snart kan radera meddelanden som man ångrar eller skickat av misstag – efter att de har skickats iväg, rapporteras av flera tekniksidor, däribland Teksiden och Techradar.

Tid och begränsningar att känna till

Hur lång tid efter att ett meddelande skickats är ännu oklart, men vissa användare har lyckats radera meddelanden upp till en timme efter utskick.

Detta skiljer sig från Apples meddelandefunktion, där gränsen är satt till 15 minuter.

Dock är det viktigt att känna till att meddelandet kan fortfarande ha lästs av mottagaren innan det raderas. Och ifall mottagaren använder en äldre version av Google Messages kommer meddelandet inte försvinna från deras enhet.

Möjligheten om att kunna ångra ett meddelande kan göra det lättare att rätta till misstag och öka kontrollen över kommunikationen – och är något som länge har efterfrågats på marknaden.