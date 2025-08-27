Nyheter24
Annons
Nyheter /Teknik

Android får ny funktion – snart kan du ångra meddelanden

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 21:30
Androidmobiler.
Android-användare får en ny funktion. Foto: Mark Lennihan

Snart kan Android-användare ta bort meddelanden som skickats av misstag. Google lägger till en funktion i sin meddelandeapp som många har väntat på.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Teknik, Android, Google

Nu är det klart att Android-användare inom en snar framtid får en ny funktion. Efter en tids testning lanserar Google en funktion som gör det möjligt att radera skickade meddelanden – något som kan förändra upplevelsen för många. 

Funktionen har visat sig vara populär hos Apple – här är allt du behöver veta om Androids nya tillskott.

LÄS MER: Mobilerna "dör" den här veckan – flera märken berörs

Android får efterlängtad meddelandefunktion

Apple var först ut med att introducera möjligheten att ta bort skickade meddelanden i sin iMessage-app, en funktion som många användare snabbt fattade tycke för.

Annons

Nu tar Google efter och implementerar samma funktion i sin meddelandeapp, Google Messages, som är en standardapp som många med en Android använder, däribland Samsung-användare.

Vad innebär det? Jo, att man snart kan radera meddelanden som man ångrar eller skickat av misstag – efter att de har skickats iväg, rapporteras av flera tekniksidor, däribland Teksiden och Techradar.

Foto: Alan Diaz

LÄS MER: Google Chrome slutar snart fungera för dessa Android-användare

Tid och begränsningar att känna till

Annons

Hur lång tid efter att ett meddelande skickats är ännu oklart, men vissa användare har lyckats radera meddelanden upp till en timme efter utskick. 

Detta skiljer sig från Apples meddelandefunktion, där gränsen är satt till 15 minuter.

Dock är det viktigt att känna till att meddelandet kan fortfarande ha lästs av mottagaren innan det raderas. Och ifall mottagaren använder en äldre version av Google Messages kommer meddelandet inte försvinna från deras enhet.

Möjligheten om att kunna ångra ett meddelande kan göra det lättare att rätta till misstag och öka kontrollen över kommunikationen – och är något som länge har efterfrågats på marknaden. 

Vad tycker du om den nya funktionen? Kommentera!

LÄS MER: Stäng av reklamen i din dator – så gör du

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:30
Nyheter
/ Teknik

Android får ny funktion – snart kan du ångra meddelanden

Idag
05:30
Nyheter
/ Teknik

Stäng av reklamen i din dator – så gör du

Igår
17:30
Nyheter
/ Teknik

Det betyder nya symbolen på din Android – syns inte hos alla

Igår
15:30
Nyheter
/ Teknik

Google Chrome slutar snart fungera för dessa Android-användare

Måndag
21:00
Nyheter
/ Teknik

Mobilerna "dör" den här veckan – flera märken berörs

Måndag
18:00
Nyheter
/ Teknik

Detta måste du göra med din dator – senast 14 oktober

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons