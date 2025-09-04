Samsungs nya funktion kommer bara till vissa Galaxy-mobiler

En efterlängtad AI-funktion är på väg till Galaxy S24-serien. Men alla med äldre Samsung-mobiler verkar bli utan den.

I januari i år lanserades Samsung Galaxy S25-serien. Det som utmärkte sig som den största förbättringen jämfört med tidigare upplagor var den långa raden av nya AI-funktioner som bakades in i mjukvaran.

AI-satsningen har kritiserats av många, bland annat mig, men potentialen är stor. En av de nya AI-funktionerna som länge varit helt exklusiv för Galaxy S25-serien är den så kallade Now Brief.

Det är en personlig sammanfattning om din dag som dyker upp på startskärmen. Den kan bland annat visa dagens väder, vad du har bokat in i kalendern, ge dig nyhetsförslag och mycket mer.

Nu rapporterar Android Authority att Now Brief har kommit till fjolårets toppserie Galaxy S24.



Now Brief till Galaxy S24

Funktionen finns med i den senaste One UI 8-betan för S24-serien som nu lanserats i utvalda länder.

Betan är inte tillgänglig för svenska användare, men den skarpa versionen av One UI 8 är runt hörnet.

Samsung har nämligen meddelat att One UI 8 är tänkt att rulla ut nu i september, så väntan på Now Brief för alla svenska Galaxy S24-användare lär inte bli lång.