Ny rysk app väcker oro: "Kommer övervaka dig dygnet runt"

Ryssland har lanserat chatt-appen Max som från och med den 1 september är obligatorisk att ha förinstallerad i ryska telefoner. Många ställer sig kritiska till appen och vad dess syfte är.

I Ryssland är det just nu många som är rädda för en ny rysk app.

Den inhemska appen kallas för Max och ska gå att använda om man både vill chatta eller prata i telefon. Från och med den 1 september kommer det bli obligatoriskt att ha appen förinstallerad i alla nya smartphones, även på Iphone.

Appen är integrerad med flera statliga ryska tjänster och har utvecklats av det statskontrollerade teknikbolaget VK.

Med appen kommer staten kunna kontrollera vad användarna säger och skriver, enligt kritiker. Något som rysk statsmedia dock avfärdar, skriver Computer Sweden.

– Att installera Max på din telefon är som att installera din personliga polis, som kommer övervaka dig dygnet runt, säger IT-experten Michail Klimarjov till människorättssajten OVD-info, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.