Anledningen är att hackare hittat nya sätt att stjäla Microsoft-inloggningar, skriver Teksiden.
Viktig information till alla Microsoft-användare
Hackarna använder sig numera av en teknik som gör att falska inloggningssidor nästan ser identiska ut med den riktiga Microsoft 365-inloggningssidan. Användare har skickats till de falska inloggningssidorna via e-post, men ibland utnyttjar hackarna även Microsofts egna Active Directory Federation Services, ADFS, som vanligtvis används av företag för att ansluta interna system till Microsofts tjänster.
Så skyddar du dig
För att skydda sig mot hackare bör man kontrollera extra noga så att inloggningssidan ser legitim ut. Man bör även vara försiktig när man skriver in olika söktermer i Google, eftersom användare även hamnat på de falska inloggningssidorna när de gjort en felsökning på exempelvis "Office 265" istället för "Office 365".