En varning har utfärdats till alla Microsoft-användare.

Anledningen är att hackare hittat nya sätt att stjäla Microsoft-inloggningar, skriver Teksiden.

Viktig information till alla Microsoft-användare

Hackarna använder sig numera av en teknik som gör att falska inloggningssidor nästan ser identiska ut med den riktiga Microsoft 365-inloggningssidan. Användare har skickats till de falska inloggningssidorna via e-post, men ibland utnyttjar hackarna även Microsofts egna Active Directory Federation Services, ADFS, som vanligtvis används av företag för att ansluta interna system till Microsofts tjänster.

Så skyddar du dig