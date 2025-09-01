Google har släppt Android Auto version 15.1, men uppdateringen lever inte upp till användarnas förväntningarna.

Den största besvikelsen är att Gemini, som ska ersätta Google Assistant, fortfarande inte finns. Trots att Google meddelade funktionen för flera månader sedan finns det inga tecken på att den snart kommer, skriver Teksiden.

Tråkiga nyheter för Android-användare

Gemini har varit efterlängtad av många Android Auto-användare eftersom den skulle ge ett mer avancerat och smart sätt att styra sin bil med olika röstkommandon.

Det som faktiskt har förändrats i version 15.1 är framför allt utseendet. Appikonerna har fått ett modernare utseende med 3D-effekter, färgerna har uppdaterats för att följa Googles Material Design. Dessutom är innehållet på skärmen lättare att läsa på grund av bättre kontraster.

Flera funktioner saknas