Danska uppmaningen: Stäng av din mobil 21 september

Organisationen Headspace Danmark uppmuntrar danskar att stänga av mobiltelefonen under söndagen den 21 september.

I söndags inleddes kampanjen "SlukSammen", på svenska "Stäng av tillsammans", som fokuserar på att främja bättre skärmvanor, rapporterar danska TV2 Kosmopol.

Kampanjen kulminerar söndagen den 21 september, då organisationen bakom initiativet, Headspace Danmark, och deras samarbetspartners ska stänga ner mobilen hela dagen.

"Vinner tillbaka närvaron"

Organisationens grundare är Danmarks tidigare statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som uppmanar danskar att göra detsamma.

– De unga vi möter i Headspace berättar för oss hur mycket det betyder för dem när någon faktiskt lyssnar och är närvarande. Samtidigt tror jag att många vuxna glömmer hur mycket de själva saknar detta.

– När vi stänger av tillsammans upptäcker vi att vi inte förlorar något – tvärtom vinner vi tillbaka närvaron, tiden och de goda samtalen, säger Poul Nyrup Rasmussen i ett meddelande enligt TV2 Kosmopol.

Svenska regeringens beslut mot skärmvanor

Samma initiativ finns inte i Sverige.

Men debatten om att begränsa skärmtiden pågår för fullt, inte minst när det kommer till vanorna hos barn och unga. Och vissa konkreta steg för minskad skärmtid har redan tagits.

Regeringen beslutade exempelvis i början av året för att ändra i läroplanen så att förskolan i huvudsak blir skärmfri.

I våras gav Regeringen dessutom Folkhälsomyndigheten uppdraget att under 2025 genomföra en "informationskampanj med fokus på hälsosam digital medieanvändning" bland barn och unga.

Och nu, den 9 september, togs ytterligare ett stort steg. Regeringen har nämligen beslutat för att förbjuda alla mobiltelefoner i grundskolan från och med skolstarten 2026, något som Ekot var först med att rapportera om.