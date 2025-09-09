Nyheter24
Annons
Nyheter /Teknik /Mobiltelefon

Danska uppmaningen: Stäng av din mobil 21 september

Publicerad: 9 sep. 2025, kl. 14:31
Uppdaterad: 9 sep. 2025, kl. 14:35
Hade du kunnat tänka dig att ha din mobil avstängd en hel dag?
Hade du kunnat tänka dig att ha din mobil avstängd en hel dag? Foto: Christine Olsson/TT / Mickan Mörk/TT

Organisationen Headspace Danmark uppmuntrar danskar att stänga av mobiltelefonen under söndagen den 21 september.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Ämnen:

Mobiltelefon, Danmark

I söndags inleddes kampanjen "SlukSammen", på svenska "Stäng av tillsammans", som fokuserar på att främja bättre skärmvanor, rapporterar danska TV2 Kosmopol.

Kampanjen kulminerar söndagen den 21 september, då organisationen bakom initiativet, Headspace Danmark, och deras samarbetspartners ska stänga ner mobilen hela dagen.

LÄS MER: EU:s nya krav från 1 september – iPhone måste ändras

"Vinner tillbaka närvaron"

Organisationens grundare är Danmarks tidigare statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som uppmanar danskar att göra detsamma.

Annons

– De unga vi möter i Headspace berättar för oss hur mycket det betyder för dem när någon faktiskt lyssnar och är närvarande. Samtidigt tror jag att många vuxna glömmer hur mycket de själva saknar detta.

– När vi stänger av tillsammans upptäcker vi att vi inte förlorar något – tvärtom vinner vi tillbaka närvaron, tiden och de goda samtalen, säger Poul Nyrup Rasmussen i ett meddelande enligt TV2 Kosmopol.

LÄS MER: Polisen varnar för falska sms

Svenska regeringens beslut mot skärmvanor

Samma initiativ finns inte i Sverige.

Annons

Men debatten om att begränsa skärmtiden pågår för fullt, inte minst när det kommer till vanorna hos barn och unga. Och vissa konkreta steg för minskad skärmtid har redan tagits.

Regeringen beslutade exempelvis i början av året för att ändra i läroplanen så att förskolan i huvudsak blir skärmfri.

I våras gav Regeringen dessutom Folkhälsomyndigheten uppdraget att under 2025 genomföra en "informationskampanj med fokus på hälsosam digital medieanvändning" bland barn och unga.

Och nu, den 9 september, togs ytterligare ett stort steg. Regeringen har nämligen beslutat för att förbjuda alla mobiltelefoner i grundskolan från och med skolstarten 2026, något som Ekot var först med att rapportera om.

Ska Sverige ta efter våra grannar i söder och kampanja för en skärmfri dag – och skulle du kunna tänka dig att delta? Dela dina tankar i kommentarsfältet nedan!

LÄS MER: 3G-nätet släcks: Så kollar du om din mobil dör 1 december

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:36
Nyheter
/ Teknik

Tråkiga nyheter för dessa Samsung-användare

Idag
14:31
Nyheter
/ Teknik

Danska uppmaningen: Stäng av din mobil 21 september

Söndag
18:17
Nyheter
/ Teknik

3G-nätet släcks: Så kollar du om din mobil dör 1 december

Söndag
17:27
Nyheter
/ Teknik

BankID slutar snart fungera för dessa iPhone-användare

Lördag
17:33
Nyheter
/ Teknik

EU:s nya krav från 1 september – iPhone måste ändras

Torsdag
20:31
Nyheter
/ Teknik

Viktig information till alla Microsoft-användare

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons