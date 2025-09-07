3G-nätet släcks: Så kollar du om din mobil dör 1 december

Den 1 december 2025 drar 2G- och 3G-näten sin sista suck i Sverige. Det innebär att en stor mängd mobiltelefoner slutar fungera. Så här kollar du om din lur funkar efter nedsläckningen.

Andra och tredje generationens mobilnät – 2G och 3G – fasas just nu ut över hela världen. I Sverige sker stängningen den 1 december 2025.

Anledningen är att de gamla nätet blivit omoderna och behöver bytas ut. Från 2026 är det istället 4G och 5G som gäller.

En äldre Iphone som inte längre kommer fungera. Foto: Robert Henriksson/TT

Här är telefonerna som dör i vinter

Annons

Det innebär att en hel del äldre mobiltelefoner "dör", eftersom de bara fungerar med de äldre näten.

Alla mobilmärken berörs, exakt vilka modeller det gäller kan du läsa mer om här:

Så vet du om din mobil fungerar med 4G

Funderar du på om din mobil har stöd för 4G? Det kan du enkelt kontrollera.

Du går in i under din mobils "Inställningar". Där väljer du "Mobilnät" eller "Datakommunikation". Under "Röst och data" kan du se om alternativet 4G eller 5G finns.

Om inte, så är din mobil för gammal och stödjer endast de äldre näten.