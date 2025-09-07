3G-nätet släcks: Så kollar du om din mobil dör 1 december

Andra och tredje generationens mobilnät – 2G och 3G – fasas just nu ut över hela världen. I Sverige sker stängningen den 1 december 2025.
Anledningen är att de gamla nätet blivit omoderna och behöver bytas ut. Från 2026 är det istället 4G och 5G som gäller.
Här är telefonerna som dör i vinter
Det innebär att en hel del äldre mobiltelefoner "dör", eftersom de bara fungerar med de äldre näten.
Alla mobilmärken berörs, exakt vilka modeller det gäller kan du läsa mer om här:
Så vet du om din mobil fungerar med 4G
Funderar du på om din mobil har stöd för 4G? Det kan du enkelt kontrollera.
Du går in i under din mobils "Inställningar". Där väljer du "Mobilnät" eller "Datakommunikation". Under "Röst och data" kan du se om alternativet 4G eller 5G finns.
Om inte, så är din mobil för gammal och stödjer endast de äldre näten.
Källa: Telenor