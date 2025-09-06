EU:s nya krav från 1 september – iPhone måste ändras

Apple har tvingats släppa en uppdatering till iPhone 12 för att följa ett nytt EU-krav.

För två år sedan stoppades försäljningen av iPhone 12 i Frankrike helt och hållet. Anledningen? Mobilen hade gått över gränsvärdet för den mängd strålning kroppen absorberar, även kallat för SAR (Specific Absorption Rate).

Mobilen ansågs helt enkelt inte tillräckligt säker för användarens hälsa. Försäljningsstoppet fick Apple att utfärda en uppdatering som minskade strålningen.

I samband med händelsen anmälde Frankrike fallet till EU-kommissionen och nu har ett beslut tagits.

Rullar ut uppdateringen i hela EU

Den 19 augusti slog EU nämligen fast att Frankrikes åtgärd mot iPhone 12 under 2023 var motiverad och att mobilen utan uppdateringen är icke-förenlig med EU:s hälsa- och säkerhetskrav.

För att iPhone 12 ska få fortsätta säljas i ett EU-land, från och med den 1 september då beslutet trädde i kraft, krävs det att Apple i det landet utfärdar uppdateringen som minskar strålningen.