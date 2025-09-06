Nyheter24
Annons
Nyheter /Teknik /Iphone

EU:s nya krav från 1 september – iPhone måste ändras

Publicerad: 6 sep. 2025, kl. 17:33
iPhone 12 måste uppdateras för att fortsatt få säljas inom EU.
iPhone 12 måste uppdateras för att fortsatt få säljas inom EU. Foto: Unsplash / Fredrik Sandberg/TT

Apple har tvingats släppa en uppdatering till iPhone 12 för att följa ett nytt EU-krav.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Ämnen:

Iphone, Apple, EU

För två år sedan stoppades försäljningen av iPhone 12 i Frankrike helt och hållet. Anledningen? Mobilen hade gått över gränsvärdet för den mängd strålning kroppen absorberar, även kallat för SAR (Specific Absorption Rate).

Mobilen ansågs helt enkelt inte tillräckligt säker för användarens hälsa. Försäljningsstoppet fick Apple att utfärda en uppdatering som minskade strålningen.

I samband med händelsen anmälde Frankrike fallet till EU-kommissionen och nu har ett beslut tagits.

LÄS MER: Alla med Gmail uppmanas: Gör detta nu

Rullar ut uppdateringen i hela EU

Den 19 augusti slog EU nämligen fast att Frankrikes åtgärd mot iPhone 12 under 2023 var motiverad och att mobilen utan uppdateringen är icke-förenlig med EU:s hälsa- och säkerhetskrav.

För att iPhone 12 ska få fortsätta säljas i ett EU-land, från och med den 1 september då beslutet trädde i kraft, krävs det att Apple i det landet utfärdar uppdateringen som minskar strålningen.

I ett uttalande från bekräftar nu techjätten att iPhone 12-uppdateringen är på väg och kommer nå alla 27 medlemsländer under de kommande veckorna.

LÄS MER: BankID:s ändring från 1 september – så påverkas du

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:33
Nyheter
/ Teknik

EU:s nya krav från 1 september – iPhone måste ändras

Torsdag
20:31
Nyheter
/ Teknik

Viktig information till alla Microsoft-användare

Torsdag
11:34
Nyheter
/ Teknik

Samsungs nya funktion kommer bara till vissa Galaxy-mobiler

Onsdag
18:30
Nyheter
/ Teknik

Alla med Gmail uppmanas: Gör detta nu

Onsdag
12:30
Nyheter
/ Teknik

87 mobiler som slutar fungera i vinter – när 3G-nätet släcks

Tisdag
18:00
Nyheter
/ Teknik

Ny rysk app väcker oro: "Kommer övervaka dig dygnet runt"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons