BankID:s uppmaning: Gör detta innan 30 september

Publicerad: 13 sep. 2025, kl. 15:30
Erbjuder ditt företag BankID? Glöm inte det här.
Foto: Martina Holmberg / TT / Oscar Olsson/TT

BankID har riktat en uppmaning till vissa företag att agera innan slutet på månaden.

BankID användes 7,6 miljarder gånger för identifieringar och underskrifter under 2024. 

Då hade man totalt 8,6 miljoner unika användare, samtidigt som 7 500 företag, myndigheter och organisationer var anslutna till tjänsten.

För de sistnämnda väntas nu en förändring i slutet av september.

BankID-appen på iPhone. Foto: Oscar Olsson/TT

BankID-versionen uppdateras

Så sent som i mitten på augusti rapporterade Nyheter24 om hur företag som fortsatt vill kunna erbjuda BankID till sina kunder kommer behöva uppdatera till en ny RP-API-version innan månadens slut.

Att ha den senaste RP-API-versionen installerad är fördelaktigt av tre skäl, konstaterar BankID på hemsidan. Den ger företaget tillgång till nya och kommande funktioner samt kontinuerliga säkerhetsförbättringar, den gör också kundflödet säkrare och mer användarvänligt.

I slutet på augusti var det RP-APi version 5.0 som gick ur bruk och nu den 30 september är det dags igen. Denna gång är det version 5.1 som stängs ner för gott.

BankID:s uppmaning: Gör detta så snart som möjligt

På hemsidan uppmanar BankID företag som har version 5.1 att uppdatera till version 6.0 innan månadens slut för att undvika problem.

"Om du inte uppdaterat till version 6.0 än behöver du göra det så snart som möjligt för att ha tid för testning och eventuell korrigering av fel innan nedstängningen", skriver BankID på hemsidan.

På samma sida finns det tydligen instruktioner hur berörda företag uppdaterar på smidigast sätt.

Om du är osäker på vilken version som ditt företag använder kan du kika i slutet av den URL som e-tjänsten anropar. Om det står 5.1 är det dags att uppdatera, om det däremot står 6.0 betyder du att du redan har den senaste versionen.

Senaste nytt
