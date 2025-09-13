BankID:s uppmaning: Gör detta innan 30 september

BankID har riktat en uppmaning till vissa företag att agera innan slutet på månaden.

BankID användes 7,6 miljarder gånger för identifieringar och underskrifter under 2024.

Då hade man totalt 8,6 miljoner unika användare, samtidigt som 7 500 företag, myndigheter och organisationer var anslutna till tjänsten.

För de sistnämnda väntas nu en förändring i slutet av september.

BankID-appen på iPhone. Foto: Oscar Olsson/TT

LÄS MER: Svenskar blir utan Apples nya superfunktion

Annons

BankID-versionen uppdateras

Så sent som i mitten på augusti rapporterade Nyheter24 om hur företag som fortsatt vill kunna erbjuda BankID till sina kunder kommer behöva uppdatera till en ny RP-API-version innan månadens slut.

Att ha den senaste RP-API-versionen installerad är fördelaktigt av tre skäl, konstaterar BankID på hemsidan. Den ger företaget tillgång till nya och kommande funktioner samt kontinuerliga säkerhetsförbättringar, den gör också kundflödet säkrare och mer användarvänligt.

I slutet på augusti var det RP-APi version 5.0 som gick ur bruk och nu den 30 september är det dags igen. Denna gång är det version 5.1 som stängs ner för gott.

Annons

BankID:s uppmaning: Gör detta så snart som möjligt

På hemsidan uppmanar BankID företag som har version 5.1 att uppdatera till version 6.0 innan månadens slut för att undvika problem.

"Om du inte uppdaterat till version 6.0 än behöver du göra det så snart som möjligt för att ha tid för testning och eventuell korrigering av fel innan nedstängningen", skriver BankID på hemsidan.