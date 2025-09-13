BankID:s uppmaning: Gör detta innan 30 september

BankID användes 7,6 miljarder gånger för identifieringar och underskrifter under 2024.
Då hade man totalt 8,6 miljoner unika användare, samtidigt som 7 500 företag, myndigheter och organisationer var anslutna till tjänsten.
För de sistnämnda väntas nu en förändring i slutet av september.
BankID-versionen uppdateras
Så sent som i mitten på augusti rapporterade Nyheter24 om hur företag som fortsatt vill kunna erbjuda BankID till sina kunder kommer behöva uppdatera till en ny RP-API-version innan månadens slut.
Att ha den senaste RP-API-versionen installerad är fördelaktigt av tre skäl, konstaterar BankID på hemsidan. Den ger företaget tillgång till nya och kommande funktioner samt kontinuerliga säkerhetsförbättringar, den gör också kundflödet säkrare och mer användarvänligt.
I slutet på augusti var det RP-APi version 5.0 som gick ur bruk och nu den 30 september är det dags igen. Denna gång är det version 5.1 som stängs ner för gott.
BankID:s uppmaning: Gör detta så snart som möjligt
På hemsidan uppmanar BankID företag som har version 5.1 att uppdatera till version 6.0 innan månadens slut för att undvika problem.
"Om du inte uppdaterat till version 6.0 än behöver du göra det så snart som möjligt för att ha tid för testning och eventuell korrigering av fel innan nedstängningen", skriver BankID på hemsidan.
Om du är osäker på vilken version som ditt företag använder kan du kika i slutet av den URL som e-tjänsten anropar. Om det står 5.1 är det dags att uppdatera, om det däremot står 6.0 betyder du att du redan har den senaste versionen.