Ingen har tid att bygga dessa bilar – enligt Volkswagen

Det rapporterar brittiska Autocar.
Cabrioleten på väg bort
Mindt säger att biltypen är nära döden. Orsaken är att tillverkarna måste både utveckla och bygga bensin- och elbilar samtidigt. Det gör att tiden och pengarna inte räcker till för bilar som säljs i små volymer.
– Ingen har tid att bygga en cabriolet, säger han i en intervju med Autocar.
Hos Volkswagen har den sista modellen, T-Roc Cabriolet, redan tagits bort ur sortimentet och det finns ingen planerad ersättare.
Två tekniker samtidigt
Bilindustrin sitter fast i ett dubbelt system. Varje bil, varje uppdatering och till och med varje bit mjukvara måste utvecklas för två helt olika plattformar.
– Alla märken har både elbilar och fossilbilar i sortimentet och det är ett stort problem, förklarar Mindt.
Att hantera två tekniker samtidigt tar så mycket resurser att nischmodeller som cabrioleter eller shooting brakes inte prioriteras.
Finns det en framtid
Trots beskedet tror Mindt att det kan bli bättre. När industrin väl är helt elektrisk kan resurser frigöras för fler typer av bilar.
Frågan är om cabrioleten får en renässans i elbilseran eller om biltypen redan har gjort sitt. Med det sagt finns det redan ett antal helt elektriska cabrioleter, men det är inte modeller som säljer särskilt väl.