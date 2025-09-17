Nyheter24
Annons
Nyheter /Teknik /Mobiltelefon

Mest populära mobilerna just nu – är din med på listan?

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 13:31
Apple och Samsung dominerar listan över världens mest sålda mobiler.
Apple och Samsung dominerar listan över världens mest sålda mobiler. Foto: Unsplash

​Nya siffror från Counterpoint Research visar att Apple och Samsung dominerar mobilförsäljningen globalt under andra kvartalet 2025.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Ämnen:

Mobiltelefon, Samsung, Iphone

Iphone 16 var världens mest sålda mobil under perioden, följd av Iphone 16 Pro Max och Iphone 16 Pro. Apple knep därmed de tre första platserna. 

Även Iphone 16e tog sig in på listan, femte plats, med stark efterfrågan i Japan och USA.

LÄS MER:

Samsungs nya modeller

Samsung hade fyra modeller bland de tio mest sålda. Mest framgångsrik var den lite billigare Galaxy A16 5G.

Annons

Flaggskeppet Galaxy S25 Ultra placerade sig samtidigt på åttonde plats.

Den enda modellen utanför Apple och Samsung på listan var Xiaomis Redmi 14C 4G, som nådde nionde plats med god efterfrågan i Latinamerika, Mellanöstern och Afrika.

Här är hela listan, sammanställd och hämtad från Counterpoint Research:

  1. iPhone 16
  2. iPhone 16 Pro Max
  3. iPhone 16 Pro
  4. Samsung Galaxy A16 5G
  5. Samsung Galaxy A06 4G
  6. iPhone 16e
  7. Samsung Galaxy A16 4G
  8. Samsung Galaxy S25 Ultra
  9. Xiaomi Redmi 14C 4G
  10. iPhone 15

LÄS MER: Larmet: Ny Android-trojan kan stjäla pengar och låsa mobilen

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:31
Nyheter
/ Teknik

Mest populära mobilerna just nu – är din med på listan?

Igår
14:57
Nyheter
/ Teknik

Larmet: Ny Android-trojan kan stjäla pengar och låsa mobilen

Igår
14:02
Nyheter
/ Teknik

Så tar du bort reklamannonser i din Android

Måndag
16:10
Nyheter
/ Teknik

Samsungs stora förändring – från och med i dag

Lördag
22:00
Nyheter
/ Teknik

SIM-kortet på väg att försvinna – så påverkas du

Lördag
15:30
Nyheter
/ Teknik

BankID:s uppmaning: Gör detta innan 30 september

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons