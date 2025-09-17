​Nya siffror från Counterpoint Research visar att Apple och Samsung dominerar mobilförsäljningen globalt under andra kvartalet 2025.





Iphone 16 var världens mest sålda mobil under perioden, följd av Iphone 16 Pro Max och Iphone 16 Pro. Apple knep därmed de tre första platserna.



Även Iphone 16e tog sig in på listan, femte plats, med stark efterfrågan i Japan och USA.

Samsungs nya modeller

Samsung hade fyra modeller bland de tio mest sålda. Mest framgångsrik var den lite billigare Galaxy A16 5G.

Flaggskeppet Galaxy S25 Ultra placerade sig samtidigt på åttonde plats.

Den enda modellen utanför Apple och Samsung på listan var Xiaomis Redmi 14C 4G, som nådde nionde plats med god efterfrågan i Latinamerika, Mellanöstern och Afrika.

Här är hela listan, sammanställd och hämtad från Counterpoint Research: