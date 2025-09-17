Iphone 16 var världens mest sålda mobil under perioden, följd av Iphone 16 Pro Max och Iphone 16 Pro. Apple knep därmed de tre första platserna.
Även Iphone 16e tog sig in på listan, femte plats, med stark efterfrågan i Japan och USA.
Samsungs nya modeller
Samsung hade fyra modeller bland de tio mest sålda. Mest framgångsrik var den lite billigare Galaxy A16 5G.
Flaggskeppet Galaxy S25 Ultra placerade sig samtidigt på åttonde plats.
Den enda modellen utanför Apple och Samsung på listan var Xiaomis Redmi 14C 4G, som nådde nionde plats med god efterfrågan i Latinamerika, Mellanöstern och Afrika.
Här är hela listan, sammanställd och hämtad från Counterpoint Research:
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A06 4G
- iPhone 16e
- Samsung Galaxy A16 4G
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Xiaomi Redmi 14C 4G
- iPhone 15