Samsung-användare uppmanas: Gör detta nu

Den 13 augusti 2025 rapporterade säkerhetsteam hos Meta och Whatsapp en sårbarhet som berör Samsung-enheter med Android 13 eller senare, något Bleeping Computer var först med att rapportera om.
Felet, CVE-2025-21043, finns i filen ”libimagecodec.quram.so” som används för att tolka bildformat i sms-tjänster.
Bristen möjliggör fjärrkörning av kod och Samsung uppger att buggen aktivt har utnyttjas av hackare.
Samsung? Gör det här nu
Samsung har nu börjat rulla ut septemberuppdateringen som täpper till hålet. Flera medier, bland annat M3, uppmanar Galaxy-användare att uppdatera så snart som möjligt.
Utöver det allvarliga felet CVE-2025-21043 är det flera andra sårbarheter som Septemberuppdateringen fixar, enligt Samsungs supportsida.
Så om du inte har uppdaterat din mobiltelefon på ett tag – det är dags nu!
Så uppdaterar du din Samsung
- Öppna Inställningar: På din Samsung-telefon, svep uppåt från startskärmen och välj ikonen för "Inställningar".
- Hitta programvaruuppdatering: Scrolla ner och tryck på "Om enheten" eller sök efter "Programvaruuppdatering" i inställningarna.
- Kolla efter uppdateringar: Välj "Programvaruuppdatering" och sedan alternativet "Hämta och installera" (alternativt "Uppdatera nu") för att hitta nästa uppdatering.
- Uppdatera: Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ner och installera den.