Samsung-användare uppmanas: Gör detta nu

En bugg i Samsungs telefoner har utnyttjats i attacker. Nu uppmanas användare att agera för att hålla sina mobiler säkra.

Den 13 augusti 2025 rapporterade säkerhetsteam hos Meta och Whatsapp en sårbarhet som berör Samsung-enheter med Android 13 eller senare, något Bleeping Computer var först med att rapportera om.

Felet, CVE-2025-21043, finns i filen ”libimagecodec.quram.so” som används för att tolka bildformat i sms-tjänster.

Bristen möjliggör fjärrkörning av kod och Samsung uppger att buggen aktivt har utnyttjas av hackare.

Foto: Unsplash

Samsung? Gör det här nu

Samsung har nu börjat rulla ut septemberuppdateringen som täpper till hålet. Flera medier, bland annat M3, uppmanar Galaxy-användare att uppdatera så snart som möjligt.

Utöver det allvarliga felet CVE-2025-21043 är det flera andra sårbarheter som Septemberuppdateringen fixar, enligt Samsungs supportsida.

Så om du inte har uppdaterat din mobiltelefon på ett tag – det är dags nu!