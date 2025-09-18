Nyheter24
Nyheter /Teknik /Samsung

Samsung-användare uppmanas: Gör detta nu

Publicerad: 18 sep. 2025, kl. 14:32
Samsung Galaxy-användare uppmanas agera – är du en av dem?
Samsung Galaxy-användare uppmanas agera – är du en av dem? Foto: Unsplash

En bugg i Samsungs telefoner har utnyttjats i attacker. Nu uppmanas användare att agera för att hålla sina mobiler säkra.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Ämne:

Samsung

Den 13 augusti 2025 rapporterade säkerhetsteam hos Meta och Whatsapp en sårbarhet som berör Samsung-enheter med Android 13 eller senare, något Bleeping Computer var först med att rapportera om.

Felet, CVE-2025-21043, finns i filen ”libimagecodec.quram.so” som används för att tolka bildformat i sms-tjänster.

Bristen möjliggör fjärrkörning av kod och Samsung uppger att buggen aktivt har utnyttjas av hackare.

LÄS MER: Samsungs stora förändring – från och med i dag

Foto: Unsplash

Samsung? Gör det här nu

Samsung har nu börjat rulla ut septemberuppdateringen som täpper till hålet. Flera medier, bland annat M3, uppmanar Galaxy-användare att uppdatera så snart som möjligt.

Utöver det allvarliga felet CVE-2025-21043 är det flera andra sårbarheter som Septemberuppdateringen fixar, enligt Samsungs supportsida.

Så om du inte har uppdaterat din mobiltelefon på ett tag – det är dags nu!

Så uppdaterar du din Samsung

  1. Öppna Inställningar: På din Samsung-telefon, svep uppåt från startskärmen och välj ikonen för "Inställningar".
  2. Hitta programvaruuppdatering: Scrolla ner och tryck på "Om enheten" eller sök efter "Programvaruuppdatering" i inställningarna.
  3. Kolla efter uppdateringar: Välj "Programvaruuppdatering" och sedan alternativet "Hämta och installera" (alternativt "Uppdatera nu") för att hitta nästa uppdatering.
  4. Uppdatera: Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ner och installera den. 

LÄS MER: Mest populära mobilerna just nu – är din med på listan?

Kommentarer

Senaste nytt
