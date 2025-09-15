Nyheter24
Samsungs stora förändring – från och med i dag

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 16:10
One UI 8 är snart här.
One UI 8 är snart här. Foto: Unsplash / Abbie Parr/TT

Samsung börjar nu rulla ut One UI 8 till vissa Galaxy-mobiler.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Ämne:

Samsung

Det var så sent som i våras som One UI 7, Samsungs största uppdatering på länge, lanserades till svenska Galaxy-användare.

Uppdateringen kom med ett nytt gränssnitt och flera nya AI-funktioner.

Nu är det dags för nästa uppdatering One UI 8, bekräftar Samsung i ett pressmeddelande.

Nya funktioner i One UI 8

One UI 8 kommer precis som tidigare uppdatering ha ett stort fokus på AI.

Här är några funktionerna som nu införs, citerade från pressmeddelandet:

  • Now Bar - visar aktivitet för appar och uppspelningsprogram i realtid.
  • Now Brief - dagliga personliga uppdateringar som ger användaren en överblick över sina rutiner.
  • Knox Enhanced Encrypted Protection - ny säkerhetsarkitektur som skyddar nästa generations AI-upplevelser via Galaxy’s Personal Data Engine (PDE).
  • Knox Matrix - tar säkerheten ett steg längre genom att automatiskt logga ut enheter från Samsung Account vid allvarliga risker.
  • Uppgraderat Secure Wi-Fi - nu med post-kvantkryptografi (PQC) för framtidssäkrad säkerhet.

Då kommer uppdateringen – Galaxy S25 först ut

Den senaste toppmodellen Galaxy S25 och dess varianter är först ut att få uppdateringen som börjar rulla ut nu i veckan.

Därefter kommer One UI 8 till Galaxy S24-serien, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 FE och senare under året till fler kompatibla modeller.

