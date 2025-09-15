Samsungs stora förändring – från och med i dag

Samsung börjar nu rulla ut One UI 8 till vissa Galaxy-mobiler.

Det var så sent som i våras som One UI 7, Samsungs största uppdatering på länge, lanserades till svenska Galaxy-användare.

Uppdateringen kom med ett nytt gränssnitt och flera nya AI-funktioner.

Nu är det dags för nästa uppdatering One UI 8, bekräftar Samsung i ett pressmeddelande.

Nya funktioner i One UI 8

Annons

One UI 8 kommer precis som tidigare uppdatering ha ett stort fokus på AI.

Här är några funktionerna som nu införs, citerade från pressmeddelandet:

Now Bar - visar aktivitet för appar och uppspelningsprogram i realtid.

- visar aktivitet för appar och uppspelningsprogram i realtid. Now Brief - dagliga personliga uppdateringar som ger användaren en överblick över sina rutiner.

- dagliga personliga uppdateringar som ger användaren en överblick över sina rutiner. Knox Enhanced Encrypted Protection - ny säkerhetsarkitektur som skyddar nästa generations AI-upplevelser via Galaxy’s Personal Data Engine (PDE).

- ny säkerhetsarkitektur som skyddar nästa generations AI-upplevelser via Galaxy’s Personal Data Engine (PDE). Knox Matrix - tar säkerheten ett steg längre genom att automatiskt logga ut enheter från Samsung Account vid allvarliga risker.

- tar säkerheten ett steg längre genom att automatiskt logga ut enheter från Samsung Account vid allvarliga risker. Uppgraderat Secure Wi-Fi - nu med post-kvantkryptografi (PQC) för framtidssäkrad säkerhet.

Då kommer uppdateringen – Galaxy S25 först ut

Den senaste toppmodellen Galaxy S25 och dess varianter är först ut att få uppdateringen som börjar rulla ut nu i veckan.