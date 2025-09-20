Nyheter24
Nyheter /Teknik /Android

Android-apparna förbjuds – radera direkt

Publicerad: 20 sep. 2025, kl. 19:00
Skadliga appar har tagits ner från Google Play.
Skadliga appar har tagits ner från Google Play. Foto: Unsplash

Över 200 Android-appar har tagits bort från Google Play.

Säkerhetsforskare från Satori Threat Intelligence har upptäckt skadlig kod i 224 Android-appar.

Apparna, som har laddats ner över 38 miljoner gånger, användes för att generera annonsintäkter och locka till onödiga premiumtjänster.

Enligt rapport laddades apparna ned i 228 länder. Mest trafik kom från USA, Indien och Brasilien.

Forskarna uppger att infrastrukturen bakom kampanjen var omfattande, med bland annat över 300 relaterade domäner, och de gör bedömningen att aktörerna kan försöka återkomma med nya varianter.

Foto: Unsplash

Google Play Protect varnar

Google har, enligt Bleeping Computer, nu tagit bort samtliga 224 appar från Google Play.

Säkerhetsfunktionen Play Protect har samtidigt uppdaterats för att blockera de berörda apparna vid installation och uppmana användare att radera appar som redan finns på enheten.

Fakta: Play Protect

Play Protect är påslaget som standard på enheter med Google Play-tjänster. 

Om en potentiellt skadlig app hittas kan Play Protect skicka en varning, stänga av appen tills den tas bort eller i vissa fall ta bort den automatiskt. 

Användare kan även starta en manuell skanning via Play-butiken.

