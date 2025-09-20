Android-apparna förbjuds – radera direkt

Säkerhetsforskare från Satori Threat Intelligence har upptäckt skadlig kod i 224 Android-appar.
Apparna, som har laddats ner över 38 miljoner gånger, användes för att generera annonsintäkter och locka till onödiga premiumtjänster.
Enligt rapport laddades apparna ned i 228 länder. Mest trafik kom från USA, Indien och Brasilien.
Forskarna uppger att infrastrukturen bakom kampanjen var omfattande, med bland annat över 300 relaterade domäner, och de gör bedömningen att aktörerna kan försöka återkomma med nya varianter.
Google Play Protect varnar
Google har, enligt Bleeping Computer, nu tagit bort samtliga 224 appar från Google Play.
Säkerhetsfunktionen Play Protect har samtidigt uppdaterats för att blockera de berörda apparna vid installation och uppmana användare att radera appar som redan finns på enheten.
Fakta: Play Protect
Play Protect är påslaget som standard på enheter med Google Play-tjänster.
Om en potentiellt skadlig app hittas kan Play Protect skicka en varning, stänga av appen tills den tas bort eller i vissa fall ta bort den automatiskt.
Användare kan även starta en manuell skanning via Play-butiken.