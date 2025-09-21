Nyheter24
Enorm prisskillnad på iPhone 17 – skiljer 10 000 kronor

Publicerad: 21 sep. 2025, kl. 16:00
Personer som testar nya Iphone och iPhone 17.
Nya Iphone 17 har lanserats och priset varierar med tusenlappar. Foto: Godofredo A. Vásquez/TT

Nya Iphone 17 är här och operatörerna tävlar om kunder med frestande erbjudanden. Trots samma telefon och liknande abonnemang, visar en ny kartläggning att det kan skilja tusenlappar mellan operatörernas priser.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Iphone 17 har precis släppts och operatörerna vill värva nya kunder med erbjudanden om att teckna eller förlänga abonnemang. För konsumenterna kan det vara ett bra tillfälle att göra ett kap, men det kan också vara en fälla som gör att du betalar mer än nödvändigt.

I genomsnitt rör det sig om flera tusenlappar beroende på vilken bindningstid och datamängd som väljs. En bindningstid på tre år ofta ger större rabatt än två, eftersom långvariga kunder gynnar operatörerna mest. 

LÄS MER: Svenskar blir utan Apples nya superfunktion

Så undviker du att betala mer än vad du behöver

Vissa operatörer tar inget betalt det sista året, vilket kan ge en missvisande bild av totalkostnaden. För många som inte surfar mycket kan också ett mindre abonnemang räcka. Där finns det mycket pengar att spara. 

Jämförelserna är inte alltid enkla. Viktigt att tänka på är att summera alla kostnader under hela bindningstiden, både för mobilen och abonnemanget, innan du bestämmer dig. 

LÄS MER: Apple lanserar tunn Iphone Air – höjer priser

Foto: Godofredo A. Vásquez/TT. iPhone 17 Pro och iPhone Air.

Chockerande prisskillnader

I en kartläggning som Expressen gjort tillsammans med Prisfakta, framgår det att prisskillnaden gällande de vanligaste bindningstiderna på två till tre år i genomsnitt ligger på 5 576 kronor. 

Kartläggningen visade som mest en prisskillnad på 10 320 kronor. Det gäller Iphone 17 Pro med 1 TB lagring och 36 månaders avbetalning, där Tre erbjuder det lägsta totalpriset och Telia det högsta. 

LÄS MER: Se upp för dolda sparfällan – få känner till det

