Kolla din telefon: 3 mobiler kommer "dö" den här veckan

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 16:07
Mobiler från Samsung och Motorola når sitt EOL den kommande tiden. Foto: Jeff Chiu/TT & Bebeto Matthews/TT & Claudio Bresciani/TT

Sex mobiltelefoner från kända märken kommer nå sitt EOL-datum inom två veckor – och tre av dem "dör" redan inom de närmaste dagarna. Så kollar du om din mobil berörs.

Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Inom två veckor infaller datumet för EOL, "End-of-life", för sex olika mobiltelefoner från märkena Samsung och Motorola. Även om det kan låta så, så betyder inte det att mobilerna slutar fungera direkt. Men de kommer inte heller omfattas av nya uppdateringar, vilket kommer göra dem oanvändbara och mer osäkra på sikt. Alla som äger någon av de berörda modellerna bör därmed se sig om efter en ny, för att kunna garantera sin framtida teknologiska säkerhet.

Nya EOL-datum passerar på löpande band. För ett par veckor sedan rapporterade Nyheter24 om fyra mobiltelefoner som var nära att "dö". Samtliga datum har nu passerat.

6 mobiltelefoner som slutar uppdateras inom kort

Totalt rör det sig om sex mobiltelefoner vars EOL infaller inom den närmaste tvåveckors-perioden. Tre av dem – en från Samsung och två från Motorola – slutar ta emot nya uppdateringar redan under de närmaste dagarna. 

Följande modeller berörs:

  • Modell: Galaxy S20 FE 5G
    Datum för EOL: 1 oktober 2025 (Säkerhetsuppdateringar)
  • Modell: Motorola Edge 30 Neo
    Datum för EOL: 30 september 2025 (Säkerhetsuppdateringar)
  • Modell: Motorola Edge 30 Fusion
    Datum för EOL: 30 september 2025 (Säkerhetsuppdateringar)
  • Modell: Galaxy M44 5G
    Datum för EOL: 15 oktober 2025 (Android-uppdateringar)
  • Modell: Galaxy A05s
    Datum för EOL: 18 oktober 2025 (Android-uppdateringar)
  • Modell: Galaxy A05
    Datum för EOL: 15 oktober 2025 (Android-uppdateringar)
Foto: Skärmavbild/endoflife

EOL för mobiltelefon – det ska du göra på förhand

Närmar sig din mobiltelefon sitt datum för EOL? Här är tre viktiga råd på vad du kan göra redan på förhand:

  • Kolla EOL-datum för just din modell, detta kan du bland anna göra på på endoflife.date (de samlar livscykler från tillverkare/­källor).
  • Jämför med tillverkarens egen policy och slå på automatiska uppdateringar.
  • När EOL närmar sig: säkerhetskopiera och planera byte – särskilt om du använder bank- och myndighetsappar. endoflife.date

