Bedragare kan blåsa dig med fem knapptryck – gör inte detta

Bedrägerimetoden ClickFix blir allt vanligare, rapporterar TV4, och för de som inte känner till tillvägagångssättet är det lätt att bli blåst.

Under de senaste åren har det rapporterats en hel del om olika former av bedrägerier. Det har rört sig om allt från så kallad vishing – där bedragarna med manipulation "fiskar" efter känslig information, exempelvis bankuppgifter, för att komma över pengar – till samtal med AI-klonade röster. I det senare fallet kan bedragarna, med hjälp av artificiell intelligens, få det att låta som att det är någon offret känner som ringer och därigenom vinna dennes förtroende.

Polisen går titt som tätt ut med varningar för dessa bedrägerier och på myndighetens hemsida finns flera råd för hur man kan skydda sig själv mot bedragarnas sluga metoder. Bland råden finns uppmaningen att aldrig låta någon annan fjärrstyra din dator. Men en allt mer utbredd bedrägerimetod gör att du, helt omedvetet, kan ge bedragarna just denna typ av åtkomst till din dator.

Så skyddar du dig mot bedrägerier Lämna aldrig ut kortuppgifter eller personliga uppgifter.

Var misstänksam om du får mejl eller sms när du uppmanas klicka på en länk och lämna känsliga uppgifter, som koder och personuppgifter. Följa aldrig sådana instruktioner. Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden. Är du osäker, ring din bank eller företaget.

Ha unika lösenord för dina viktigaste tjänster, som din mejl, banken och e-legitimationen.

Godkänn aldrig att någon fjärrstyr din dator eller telefon. Källa: Polisen

ClickFix-bedrägerier blir allt vanligare

Det handlar om den så kallade "ClickFix"-metoden, som är en form av malwareattack, vilken ska kringgå antivirusprogram och sedermera installera skadlig programvara på din dator.

”Under det senaste året har Microsoft Threat Intelligence och Microsoft Defender Experts observerat hur ClickFix social engineering-tekniken växer i popularitet, med kampanjer som riktar sig mot tusentals företag och användare globalt varje dag”, skriver Microsoft.

Enligt TV4 använder sig bedragarna av olika tillvägagångssätt, men vanligt är att de får dig att tro att någonting inte fungerar i din webbläsare. Det kan till exempel dyka upp ett felmeddelande, eller ett popup-fönster, där du uppmanas skriva in en specifik tangentkombination för att åtgärda problemet. Kanalen förklarar vidare att du, på en webbsida, kan få direktiv om att bevisa att du är en människa och inte en robot – detta genom följande steg:

Tryck på Windows-tangenten + R på din dator

Tryck på Ctrl + V

Tryck på Enter