44 länder: Här är det allra bäst att pensionera sig

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 08:37
Uppdaterad: 2 okt. 2025, kl. 08:37
Vart är det egentligen bäst att pensionera sig? Här är en topplista med länderna som anses vara mest fördelaktiga för pensionärer. Foto: Mickan Mörk/TT & Izabelle Nordfjell/TT

En ny rapport slår fast vart i världen det är allra bäst att pensionera sig.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Pension, Pensionär, Ekonomi

I rapporten ”Global Retirement Report 2025” framtagen av Global Citizen Solutions jämförs pensionärers villkor i en mängd olika länder för att kunna ta reda på vilket land i världen som egentligen är det allra bästa att pensionera sig i. I jämförelsen har 44 länder deltagit, Sverige är inte ett av dem och uteblir därför från listan över världens bästa länder för seniorer att pensionera sig i.

Vad har man då lyckats ta reda på i jämförelsen länder, från olika världsdelar, emellan?

LÄS MER: Så får du ner räntan på ditt lån – kan skilja mycket

Stora skillnader för pensionärer – beroende på var man bor

Det finns stora skillnader som skiljer kontinenterna åt.

Europa ligger i topp när det gäller liv, hälso- och sjukvård, rörlighet, familjeinkludering. I södra europa erbjuds särskilda skattesystem och i västra europa är man ledande inom hälso- och sjukvårdskvalitet. 

Amerika är ledande när det gäller skatteeffektivitet, levnadskostnader och snabbare permanent uppehållstillstånd. Samtidigt är Karibien och Centralamerika kända för sina låga skatter. 

Asien erbjuder flexibla möjligheter till att resa till kontintenten. Ett varmt klimat och prisvärda boenden utmärker sig också. Afrika sticker å andra sidan ut för sitt förenklade skattesystem, integration och mångkulturella miljöer, redogör Global Citizen Solutions för på hemsidan.

LÄS MER: Pensionär över 66? Så mycket sänks din skatt 2026

Världens bästa länder att pensionera sig i – här är listan

Hur rankar sig då de olika länderna, och var är det allra bäst att pensionera sig som senior? 

Listan, med de 44 länderna, ser ut som följer:

  1. Portugal
  2. Mauritius
  3. Spanien
  4. Uruguay
  5. Österrike
  6. Italien
  7. Slovenien
  8. Malta
  9. Lettland
  10. Chile
  11. Costa Rica
  12. Grekland
  13. Paraguay
  14. Cypern
  15. Seychellerna
  16. El Salvador
  17. Kap Verde 
  18. Argentina 
  19. Panama 
  20. Albanien
  21. Frankrike
  22. Nicaragua
  23. Peru
  24. Marocko
  25. Nordmakedonien
  26. Guatemala
  27. Serbien
  28. Indonesien
  29. Belize
  30. Ecuador
  31. Sri Lanka
  32. Filippinerna
  33. Turkiet
  34. Thailand
  35. Brasilien
  36. Laos
  37. Namibia
  38. Dominikanska republiken
  39. Colombia
  40. Kambodja
  41. Mexiko
  42. Sydafrika
  43. Zambia
  44. Malaysia

LÄS MER: Fällorna kan minska pensionen med 2 000 i månaden

