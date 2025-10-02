44 länder: Här är det allra bäst att pensionera sig

En ny rapport slår fast vart i världen det är allra bäst att pensionera sig.

I rapporten ”Global Retirement Report 2025” framtagen av Global Citizen Solutions jämförs pensionärers villkor i en mängd olika länder för att kunna ta reda på vilket land i världen som egentligen är det allra bästa att pensionera sig i. I jämförelsen har 44 länder deltagit, Sverige är inte ett av dem och uteblir därför från listan över världens bästa länder för seniorer att pensionera sig i.

Vad har man då lyckats ta reda på i jämförelsen länder, från olika världsdelar, emellan?

Stora skillnader för pensionärer – beroende på var man bor

Det finns stora skillnader som skiljer kontinenterna åt.

Europa ligger i topp när det gäller liv, hälso- och sjukvård, rörlighet, familjeinkludering. I södra europa erbjuds särskilda skattesystem och i västra europa är man ledande inom hälso- och sjukvårdskvalitet.

Amerika är ledande när det gäller skatteeffektivitet, levnadskostnader och snabbare permanent uppehållstillstånd. Samtidigt är Karibien och Centralamerika kända för sina låga skatter.

Asien erbjuder flexibla möjligheter till att resa till kontintenten. Ett varmt klimat och prisvärda boenden utmärker sig också. Afrika sticker å andra sidan ut för sitt förenklade skattesystem, integration och mångkulturella miljöer, redogör Global Citizen Solutions för på hemsidan.

Världens bästa länder att pensionera sig i – här är listan

Hur rankar sig då de olika länderna, och var är det allra bäst att pensionera sig som senior?

Listan, med de 44 länderna, ser ut som följer:

Portugal Mauritius Spanien Uruguay Österrike Italien Slovenien Malta Lettland Chile Costa Rica Grekland Paraguay Cypern Seychellerna El Salvador Kap Verde Argentina Panama Albanien Frankrike Nicaragua Peru Marocko Nordmakedonien Guatemala Serbien Indonesien Belize Ecuador Sri Lanka Filippinerna Turkiet Thailand Brasilien Laos Namibia Dominikanska republiken Colombia Kambodja Mexiko Sydafrika Zambia Malaysia