Passen som upphör att gälla – från 1 oktober

Från och med den 1 oktober upphör förlängda utländska pass att gälla, rapporterar Sveriges Radio.

I juli rapporterade Nyheter24 om hur polisen, som då sett en ökning av ansökningar om provisoriska pass, uppmanade svenskarna att kontrollera sina pass. Detta eftersom giltighetstiden för ett stort antal pass, som utfärdades när reserestriktionerna hävdes efter covid-pandemin, snart skulle komma till ända.

– Vi uppmanar alla att kika på giltighetstiden i sina närståendes pass, särskilt om de gäller barn under tolv år, sa Margit Strid, gruppchef för pass, nationella id-kort och tjänstekort vid Polismyndigheten, i ett pressmeddelande då.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Förlängda utländska pass upphör att gälla

Nu är det ytterligare ett gäng pass som upphör att gälla, men denna gången rör det sig om så kallade förlängda utländska pass, vilka godkändes tillfälligt under pandemin då vissa länder hade brist på material för att utfärda helt nya pass.



"Personer som ansökte om nya pass kunde då istället få passets giltighetstid förlängt av ambassaden, som förde in den nya giltighetstiden med en stämpel eller ett klistermärke i passet. Detta var en tillfällig lösning och svenska myndigheter har nu beslutat att inte längre acceptera sådana pass", har Migrationsverket förklarat i ett pressmeddelande tidigare.

Men från och med den 1 oktober är sådana pass alltså ogiltiga.

Foto: Johan Nilsson/TT

"Stora svårigheter" för vissa att få nya passhandlingar

Enligt Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket, är det ett tiotal länder som använt sig av metoden med stämpel och klistermärke för att förlänga passens giltighetstid.

– Bland annat Turkiet, Afghanistan, Ukraina, Venezuela och Sudan, säger han till Sveriges Radio och uppger vidare att myndigheten inte har uppgifter om exakt hur många som berörs, men att man skickat ut information till de som behöver komplettera ansökningshandlingar när de exempelvis söker uppehållstillstånd.

Sveriges Radio har pratat med en man som bott i Sverige i tio år och som, när hans afghanska pass gick ut i somras fick det förnyat med ett klistermärke och en stämpel vid den afghanska ambassaden i Stockholm. Men detta pass kommer nu upphöra att gälla, samtidigt som ambassaden i fråga inte kan utfärda nya pass sedan de inte representerar Afghanistans talibanstyre. Bexelius säger att man, hos Migrationsverket, är medvetna om att det kan innebära "stora svårigheter" för vissa att få åtkomst till en helt ny passhandling.

– Det kan vara så att man måste åka hem till hemlandet för att få ett nytt pass, säger han till Sveriges Radio.

Migrationsverket: Det ska du göra om du inte kan få ett giltigt pass "Om du behöver ett pass, men inte kan få ett giltigt hemlandspass kan du istället ansöka om ett resedokument eller främlingspass hos Migrationsverket." Källa: Migrationsverket

