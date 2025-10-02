Snapchat börjar ta betalt för memories – här är allt vi vet

Snapchat kommer börja ta betalt för memories. Användarna kommer behöva betala för att lagra över 5 GB bilder och videor. Här är allt vi vet om förändringen.

Snapchat är en app som funnits sedan 2011 men den slog igenom på riktigt i Sverige mellan 2015 och 2016, enligt Svenskarna och internets mätningar.

Appen används i dag av 469 miljoner användare dagligen och av cirka en fjärdedel av Sveriges befolkning, enligt Snapchat.

Snapchat börjar ta betalt för memories

Snapchat har en funktion där man kan spara ner sina "snaps" som kallas för memories. Det fungerar lite som ett fotalbum för bilder och videos man skickat och lagt ut i appen och sedan valt att spara. Många av appens användare har tusentals sparade memories.

Annons

Har man, som många användare har, sparat saker dagligen i flera år kan man få en påminnelse om detta och se vad man sparade samma dag för ett, åtta, och elva år sedan.

Men nu kommer Snapchat börja ta betalt för memories. Den fria lagringen är 5 GB och om man vill spara bilder och videor som tar större utrymme än detta måste man betala.

Förändringen annonserades ut den 26 september, men det är ännu inte helt klart när det kommer träda i kraft.

LÄS MER: Amerikansk delstat stämmer Snapchat

Snapchat memories kostnad – vad behöver man betala?

Snapchat kommer börja ta betalt för memories som tar mer utrymme än 5 GB.

Annons

100 GB utrymme kommer kosta 1,99 dollar, vilket motsvarar cirka 20 kronor. 250 GB ingår för de som redan betalar för Snapchat+ men kommer kosta 3,99 dollar för övriga, vilket motsvarar cirka 40 kronor. Vill man ha upp till 5 TB behöver man köpa Snapchat Platinum, vilket kommer kosta 15,99. Det motsvarar cirka 150 kronor i månaden.

Alla användare kommer få 12 månader temporör lagring, även om de går över 5 GB.

När börjar Snapchat ta betalt för memories?