Ikväll är det äntligen dags för Apple keynote eller Apple special event som årets presentation kallas. På eventet kommer Apple till stor del genom sin vd Tim Cook att presentera sina senaste produkter. Men vad kommer egentligen att presenteras? Ja enligt rykten finns det en hel del feta saker att se fram emot.



Apples VD Tim Cook. Bildkälla: Marcio Jose Sanchez AP/TT

En, två, till och med tre nya iPhones

Vi börjar med det fetaste direkt. Ryktena säger att Apple planerar att meddela lanseringen av deras nya, hippa och självklart förbättrade smartphones, varav två kommer att rocka värsting skärmen OLED och en lite billigare med LCD, rapporterar Business Insider Nordic.

Vad kommer att vara så speciellt med den här telefonen då? Jo än så länge vet vi inte riktigt, men enligt ryktena så ska mobilerna, som så fiffigt kan komma att heta iPhone XS och iPhone XS Max komma i flera nya färger, rapporterar The Verge.

Vad sägs om färgerna: svart, vit, röd, gul, korallfärgad och blå. Inte så pjåkit va?

Ny Apple Watch

Ja, Apple verkar verkligen slå på stora trumman och enligt rykten så kanske vi får se en uppiffad Apple Watch. Och som det verkar kommer även den att finnas i flertalet färger, som till exempel guld.

Och låt oss vara ärliga – vem gillar inte guld?

Klockan förväntas även ha längre batteritid samt i större storlekar för den som inte kan få nog av LED-skärmar! Less is not more eller hur?

Uppdatering av Airpods

Du kanske är en stolt ägare av de trendiga hörlurarna som kallas för Airpods? Då har vi riktigt roliga nyheter att dela med oss med. Eller ja, det är ju såklart rykten...

Hur som haver så säger ryktena att Apple minsann planera på att lansera nya, uppdaterade, Airpods. Och som det verkar så kanske denna upplaga av de trådlösa hörlurarna kan tåla vatten och stänga ute annat ljud.

Häftigt!

Trådlös laddning

Det har tisslats och tasslats länge om funktionen att kunna ladda sina Appleprodukter trådlöst. Och nu kanske tiden är kommen för Apple att lansera det? Ja – vi får ju helt enkelt se.

Apple har tidigare nämnt att arbetet på något sådant har varit på gång, så vi får hålla tummarna!

En ny Ipad

Enligt rykten så kommer Apple även att lansera en ny Ipad. Den berömda och älskade plattan, paddan eller vad man nu vill kalla den, kommer att vara uppdaterad och att ha några nya funktioner som vi hittar i de senaste versionerna av Apples iPhone, till exempel som den populära funktionen face-recognition.

En "billig" bärbar dator

Ja – som många har längtat efter detta va? Apples datorer är ju inte bara känd för att vara väldigt bra, utan de är ju också rätt så dyra om man jämför med andra märken.

Nu viskas det att det möjligtvis kommer att lanseras en ny och billig bärbar dator. Vore inte det något?

