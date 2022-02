Det var i slutet av augusti i fjol som den 37-årige mannen, som till vardags arbetar som advokat, först sågs uppträda märkligt när han gick längs med en väg i London.

I handen hade han nämligen en svart hink fylld av sprutor avsedda för medicinskt bruk.

– Flera av sprutorna var fylld med blod. Hans eget blod, konstaterade åklagaren i fallet, Philip Stott, under rättegången som inleddes under tisdagen, rapporterar The Independent.

Injicerade in blod i äpplen och kyckling

Vissa av nålarna kastade 37-åringen på förbipasserande, medan andra kom att användas till en kupp som skulle stå tre brittiska matbutiker dyrt.



Längs vägen klev nämligen mannen in i tre butiker – Waitrose, Sainsbury's och Tesco – och injicerade sitt eget blod i en rad livsmedel, däribland äpplen och färdigkryddad kyckling.

Det hela fångades på film, och tilltaget noterades även av personalen i butikerna.

– Så fort personalen förstod vad som hänt ombad de alla att släppa sina matvaror och lämna butiken, som sedan stängde, uppgav åklagaren, enligt The Independent.

Varor till ett värde av drygt 6,4 miljoner kronor fick slängas av de drabbade butikerna.

Misstänkte mannen: "Ni är alla vidriga"

När en väktare ingrep och ifrågasatte vad 37-åringen gjorde blev han knuffad, varpå mannen, enligt The Independent, ska ha sagt: "ni är alla vidriga".

Under rättegången, som fortsatt pågår, nekade mannen till brotten han åtalats för: bland annat tre fall av olovlig kontaminering av mat med avsikt att skada allmänheten och två fall av misshandel.

Försvaret väntas hävda att mannen lider av en psykisk störning.