Indien ger Ryssland indirekt stöd

Indien har ett långvarigt och delvis komplicerat förhållande till Ryssland. New Delhi och Moskva var nära förtrogna under kalla kriget, en relation som fortsatt under premiärminister Narendra Modis styre och president Vladimir Putins regim.

Men Indien har samtidigt rört sig närmare USA, delvis för att finna regional balans när Kinas makt och inflytande växer.

Dessutom är Indien en av världens större vapenköpare, med stora inköp från Ryssland, skriver brittiska The Economist.

Premiärminister Modi vädjade att "våldet omedelbart måste upphöra" när invasionen inleddes.

Men när FN:s säkerhetsråd och dess 15 medlemsländer möttes valde Indien att lägga ned sin röst, tillsammans med Kina och Förenade arabemiraten, i omröstningen att om att "djupt beklaga" den ryska invasionen. I resolutionen fanns också kravet om att ryska trupper omedelbart ska dras tillbaka.

Indiens nedlagda röst innebär i praktiken ingenting, då Ryssland är en av säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar – och därmed har vetorätt vilket man utnyttjade.

Trots det vädjade Ukrainas premiärminister Volodymyr Zelenskyj till Indiens premiärminister Modi om "politiskt stöd" på lördagen.

Uppgifter från USA gör gällande att man "aktivt involverar Indien" i frågan om Ukrainakrisen, skriver AFP.