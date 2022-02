Flera döda i australiska översvämningar

Minst sju personer har mist livet i vattenmassorna, däribland en 59-årig man som under söndagen försökte ta sig över ett översvämmat vattendrag till fots, berättar delstaten Queenslands polis.

Översvämningarna i Brisbane med omnejd är de värsta sedan 2011, då miljonstaden drabbades av översvämningar som då beskrevs som de värsta på ett sekel.

Omkring 20 mil söderut, i Lismore i delstaten New South Wales, har samtliga 43 000 invånare uppmanats att omedelbart lämna sina hem innan vattnet stiger ännu mer. Räddningsmanskap arbetade under måndagen för fullt med att undsätta människor som tagit sin tillflykt upp på taken.

"Om någon har en båt och kan ta sig till Engine street, så sitter det en gravid kvinna på taket. Hjälp, snälla," skriver stadens borgmästare Steve Krieg på Facebook.

Myndigheterna varnar för att situationen kommer att förvärras och bara i Brisbane väntas närmare 11 000 fastigheter hamna delvis under vatten.