Avbröt skidsemestern för att åka till kriget

Det är ständig rörelse vid gränsövergången i polska Medyka.

Tiotusentals flyktingar från Ukraina anländer varje dag. Bland dem trängs deras familjemedlemmar, som kört till gränsen i hopp om att återförenas med sina anhöriga, och volontärer som iklädda neonvästar gör allt de kan för att bringa ordning i kaoset.

Två personer rör sig målmedvetet i vimlet. Deras röster skiljer sig från mängdens, på grund av frågan de ställer till volontärerna.

— Vi ska till Ukraina, hur kommer vi tillbaka in i Ukraina?

Lämnade resväskorna

Nick och Jenna, som inte vill säga sina efternamn, vaknade som så många andra tidigt på morgonen torsdagen den 24 februari, då Ryssland gick till anfall mot Ukraina. Men det var telefonerna, inte explosionerna, som slet dem ur sömnen.

— Vi var på semester i Österrike och åkte skidor. Klockan fem på morgonen vaknade vi och fick reda på att det var krig, säger Nick.

Hundratusentals har flytt till Polen via gränsstaden Medyka.

Nick och Jenna går med snabba steg i den riktning som volontärerna nyss pekat ut, till det lilla gränshus där inresande passerar till fots. Det är betydligt tommare där, än vid övergången ut ur Ukraina.

— Det är vår plikt. Vi måste hem, säger Jenna.

Så fort de hörde att Ryssland inlett sina anfall lämnade Nick och Jenna sina resväskor med skidutrustning. I stället bär de på väskor fyllda med medicinska förnödenheter.

— Vi åkte runt till olika apotek och försökte få med så mycket som möjligt, säger Nick.

Sjukhus attackeras

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har minst sex sjukhus och vårdinrättningar attackerats. Utlovade eldupphör, under vilka civila ska kunna utrymmas och nödvändigheter föras in, har brutits flera gånger och hjälporganisationerna måste hela tiden hitta nya sätt att föra in livsviktiga föremål.

Organisationen Läkare utan gränser (MSF) larmar om ett skriande behov av vårdprodukter. Allt från kirurgiska verktyg, syrgas och tunga smärtstillande medel, till enklare utrustning som första hjälpen-kit, plasthandskar och bandage efterfrågas av sjukhusen.

— Vi måste göra vad vi kan, säger Jenna.