Macrons kampanj drar igång – utan Macron

När Macron besökte Frankrikes näst största stad i höstas sade han att den låg honom särskilt nära hjärtat. Marseille hade ett dystert år med rekordmånga dödsskjutningar och gänguppgörelser, men presidenten utlovade mer resurser till såväl polisen som det sociala. Han lovade också att göra ett återbesök veckorna innan presidentvalet – men det blir inte av.

Torsdag och fredag stod Macron värd för EU-toppmötet i Versailles utanför Paris, för att ta täten i EU:s samlade aktion mot Ryssland.

Det som skulle vara ett jättemöte med entusiastiska och flaggviftande anhängare i Marseille den 5 mars ställdes först in. På lördagen sker samlingen under mer sobra former, med inrikesminister Gérald Darmanin och regeringens talesperson Gabriel Attal som affischnamn.

— I den kontext som råder är det inget som är festligt, säger Attal i en förhandsintervju med tidningen La Provence.

Ända in i kaklet

Kriget åsido så var det av allt att döma del av Emmanuel Macrons valstrategi: att framställa sig som hela Frankrikes president snarare än en kandidat bland andra, uppställd framför trikolorer snarare än partiflaggor. Att han skulle ställa upp för omval i vår var en illa dold hemlighet, men han väntade likväl in i det sista med att avisera sin kandidatur.

Dagen innan deadline publicerades ett brev från presidenten i en rad regionala dagstidningar, riktat till det franska folket. Brevet lär ha varit sent påtänkt och skrivits samtidigt som Emmanuel Macron hade flera långa telefonsamtal med Vladimir Putin i Moskva.

"Avec vous", tillsammans med er, är Macrons valparoll, men frågan är om han kommer att träffa några väljarmassor så länge som han engagerar sig i Ukrainakriget.

Tidigare i veckan kallade Macron till sig sina partiförtrogna i Paris och bad dem att vara hans ambassadörer på alla sätt de kan under de kommande veckornas valrörelse.

Nytt kampanjkontor?

Motståndarna anklagar Macron för att aktivt undvika valrörelsen och alla debatter. De anser att han har förvandlat presidentkansliet, Élyséepalatset i Paris, till sitt personliga kampanjhögkvarter.

Men så tyder också alla opinionsmätningar på att han kommer att få stanna kvar där.

Medan Emmanuel Macron har engagerat sig i Ukraina och stått i det internationella rampljuset har hans stöd klättrat till omkring 30 procent, medan hans närmaste utmanare har lite mer än hälften av det. Även i en avgörande omgång bedöms han vinna med marginal mot alla möjliga motståndare.

Den första omgången i det franska valet äger rum 10 april, och den andra 24 april.