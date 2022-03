Kraftiga explosioner i Lviv i västra Ukraina

Lvivs borgmästare Andriy Sadovyi skriver på Twitter att Ryssland har riktat robotattacker mot staden och uppmanar invånarna att söka sig till skyddsrum. Fem personer uppges ha skadats, enligt borgmästaren.

Lvivs guvernör Maxym Kozytskyj skriver på Facebook att flyglarmet ljudit över staden och att flera kraftiga explosioner hörts, utan att uppge vad som träffats.

Flera medier, däribland New York Times och BBC, rapporterar att stadens tv-torn träffats av beskjutning. På bilder från Lviv syns tjock svart rök stiga över staden.

Jämför med Aleppo

USA:s president Joe Biden höll ett linjetal om kriget i Ukraina, med skarpa varningar riktade mot Kreml, på lördagskvällen.

— Världen måste göra sig beredd på en lång kamp framöver, sade Biden i talet i Polen.

— Den mannen kan inte vara kvar vid makten, fortsatte han med direkt hänvisning till Rysslands president Vladimir Putin.

Tidigare under lördagen framträdde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oannonserat vid ett internationellt forum i Doha, Qatar.

Han upprepade behovet av fortsatt internationellt stöd, och drog paralleller mellan attackerna mot hamnstaden Mariupol och Rysslands angrepp på Aleppo i kriget i Syrien.

— De förstör våra hamnar. Försvunna exportmöjligheter för Ukraina kommer att bli ett slag mot hela världen, sade han.

Zelenskyj syftar då bland annat på spannmålsexporten från Ukraina som redan påverkat flera länder i Nordafrika och Mellanöstern som är starkt beroende av import från Ukraina och Ryssland.

President Zelenskyj ville också att Qatar, en av världens största producenter av fossil gas, ökar sin produktion för att därigenom minska världens behov av rysk gas.

— Detta för att alla i Ryssland ska förstå att ingen kan använda energi som ett vapen för att utpressa världen.

Oeniga experter

Under fredagen uppgav Ryssland att den första fasen av vad man kallar sin "militära specialoperation" är avslutad.

Då Ukrainas stridsförmåga anses ha minskat avsevärt ska Ryssland fokusera på att "befria" Donbass i vad som beskrivs som invasionens huvudmål. Experter är dock oense om huruvida det rör sig om ytterligare en ny rökridå eller en ny strategi till följd av ryska motgångar.

USA:s försvarshögkvarter Pentagon säger att de ryska styrkorna verkar inrikta sig på östra Ukraina, medan förbanden utanför Kiev är mer avvaktande, även om flyganfallen mot huvudstaden fortsätter.

Enligt Pentagon så flyttas förband från Georgiens utbrytarrepubliker Sydossetien och Abchazien för att förstärka den ryska militära närvaron i Ukraina.

Brittiska försvarskällor hävdar att Ryssland tycks alltmer tveksamt till att ge sig in i strid i stadsmiljö, och i stället väljer flygbombningar och artilleri.

Ny strategi?

En del experter säger att det är möjligt att Moskva i och med fredagens budskap söker en utväg ur Ukrainakriget, och att skifta till Luhansk och Donetsk kan vara ett sätt att backa utan att erkänna motgångarna.

Den oberoende USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) varnar samtidigt västvärlden för att läsa in för mycket i propagandabudskapet, i en lägesuppdatering.

Under fredagen gick även Ryssland ut med siffror på antalet döda och sårade på den egna sidan. Rysk militär uppger att 1 351 soldater stupat i Ukraina. Dessutom har 3 825 sårats.

Det är långt under de bedömningar som västvärlden och Ukraina gör.