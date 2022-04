Dödligt fängelsebråk pågår i Ecuador

Sammandrabbningarna i fängelset el Turi i Cuenca i Ecuador på söndagen följer på ett antal våldsamma uppror och gängbråk på fängelser i landet.

Inrikesminister Patricio Carrillo sade sent på söndagen att "upploppen ännu inte är under kontroll", och att 800 poliser och militär personal har satts in för att kontrollera situationen i högsäkerhetsfängelset.

Ett 90-tal fångar har förts från fängelset. Inga fångar har dock rymt, enligt myndigheterna.

Ansvariga myndigheter beräknar att 320 fångar dödades i fängelsebråk och upplopp under förra året.