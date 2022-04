EU varnar Ungern om indragna medel

— EU-kommissionen kommer nu att skicka en formell varning om att mekanismen (om att dra in bidrag) har satts i gång, säger ordföranden Ursula von der Leyen.

När EU-länderna 2020 tog fram unionens långtidsbudget ingick en skrivning – enligt kritiker urvattnad – om att förhindra att EU-medel utbetalas till länder som inte följer grundläggande rättsstats- och demokratiprinciper.

Tisdagens besked innebär att skrivelsen för första gången kan få reella följder.

Ungern hotade tillsammans med Polen under förhandlingarna att lägga in sitt veto om villkoret skrevs in i budgeten. Premiärminister Viktor Orbán sade då att det handlar om "utpressning" från länder och politiker i väst som ogillar hans politik.

Den formella varningen kommer bara dagar efter att Orbán valdes till en fjärde mandatperiod på premiärministerposten. I sitt segertal i söndags sade han bland annat:

— Vi har tagit en klar seger, en seger så stor att den kanske kan ses från månen – och definitivt från Bryssel.