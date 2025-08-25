Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Konkurs

Nordisk möbeljätte i konkurs – efter 60 år i branschen

Publicerad: 25 aug. 2025, kl. 16:30
Genrebilder. Foto: Martina Holmberg/TT & Jessica Gow/TT

En av Nordens största möbeljättar har ansökt om konkurs.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Konkurs

Det danska möbelhuset Paustian som säljer och tillverkar designmöbler har ansökt om konkurs. Enligt advokaten Anders Bendtsen beror konkursen bland annat på att marknaden för designmöbler tappat sin styrka, samt höga hyreskostnader, framförallt i butikerna i centrala Köpenhamn, skriver Berlingske

LÄS MER: Äldre varnas här – betala inte "fakturan"

Nordisk möbeljätte i konkurs – efter 60 år i branschen

Paustian har funnits sedan 1964 och har flera butiker runt om i Danmark. Sedan 2017 har möbelhuset ägts av affärsmannen Frantz Longhi, och redan i fjol räddades företaget från konkurs. 

Bendtsen utesluter inte att att Paustian kan räddas igen. 

Annons

– Jag tvivlar inte på att Paustian har ett betydande värde i Danmark, och därför tror jag att det finns en möjlighet att sälja varumärket, säger han enligt Berlingske. 

Det pågår däremot inga förhandlingar i nuläget. 

LÄS MER: 240 000 seniorer ska betala in pengar – senast 12 september

Kunderna: "Så sorgligt"

I ett kommentarsfält under ett inlägg på Facebook där TV2 publicerat nyheten uttrycker trogna kunder sin sorg över att möbeljätten går i graven. 

"Snart kan vi stänga ner hela Danmark, en konkurs efter den andra, så sorgligt", skriver en användare med en ledsen emoji. 

"Sorgligt...", skriver en annan. 

"Alltid varit en superfin butik", skriver en tredje. 

LÄS MER: Asiatisk restaurang stänger efter hundköttskandal

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:34
Nyheter
/ Utrikes

USA:s sändebud: Arbetar för fredsuppgörelse

Idag
16:30
Nyheter
/ Utrikes

Nordisk möbeljätte i konkurs – efter 60 år i branschen

Idag
16:24
Nyheter
/ Utrikes

Stubb: Tror inte på Putin–Zelenskyj-möte

Idag
16:11
Nyheter
/ Utrikes

Israel kräver avväpnat Hizbollah

Idag
15:16
Nyheter
/ Utrikes

Klättrare död på Mont Blanc – träffad av isblock

Idag
15:00
Nyheter
/ Utrikes

Försvunnen man hittad – efter 66 år

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons