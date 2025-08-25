En av Nordens största möbeljättar har ansökt om konkurs.

Det danska möbelhuset Paustian som säljer och tillverkar designmöbler har ansökt om konkurs. Enligt advokaten Anders Bendtsen beror konkursen bland annat på att marknaden för designmöbler tappat sin styrka, samt höga hyreskostnader, framförallt i butikerna i centrala Köpenhamn, skriver Berlingske.

Nordisk möbeljätte i konkurs – efter 60 år i branschen

Paustian har funnits sedan 1964 och har flera butiker runt om i Danmark. Sedan 2017 har möbelhuset ägts av affärsmannen Frantz Longhi, och redan i fjol räddades företaget från konkurs.

Bendtsen utesluter inte att att Paustian kan räddas igen.

– Jag tvivlar inte på att Paustian har ett betydande värde i Danmark, och därför tror jag att det finns en möjlighet att sälja varumärket, säger han enligt Berlingske.

Det pågår däremot inga förhandlingar i nuläget.

Kunderna: "Så sorgligt"

I ett kommentarsfält under ett inlägg på Facebook där TV2 publicerat nyheten uttrycker trogna kunder sin sorg över att möbeljätten går i graven.

"Snart kan vi stänga ner hela Danmark, en konkurs efter den andra, så sorgligt", skriver en användare med en ledsen emoji.

"Sorgligt...", skriver en annan.

"Alltid varit en superfin butik", skriver en tredje.