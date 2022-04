Extrema värmeböljan: En miljard drabbade

Fakta: Indien Indien har 1 400 miljoner invånare enligt statistik från 2021 och är världens näst folkrikaste land, efter Kina. Folkökningstakten i Indien är snabb och landet kan enligt befolkningsexperter ha fler invånare än Kina senast år 2030. Landet är en federation av 29 delstater och sju territorier och brukar kallas världens största demokrati. Huvudstad är New Delhi, som ingår i storstaden Delhi. Landets yta är 3 166 414 kvadratkilometer, sju gånger så stort som Sverige. Källa: Nationalencyclopedin

Temperaturer på 45 och även uppemot 47 grader har noterats i de indiska delstaterna Maharashtra, Punjab, Haryana, Rajasthan och Uttar Pradesh, samt i huvudstadsområdet Delhi de senaste dagarna.

Vädermyndigheten IMD har utfärdat värmevarningar och hettan sträcker sig också över gränsen till delar av Pakistan.

Värmeböljan riskerar att drabba över en miljard människor och temperaturerna kan på vissa håll kan enligt Meteorologen Scott Duncan närma sig 50-strecket.

Hälsofara

Det finns en ökad risk för värmerelaterade hälsoproblem för människor som utsätts för hettan under hårt arbete och även för äldre, småbarn och personer med kroniska sjukdomar, varnar IMD enligt tidningen The Indian Express.

"Därför bör människor undvika exponering för värmen, bära lätta och ljusa bomullskläder och skydda huvudet med en hatt eller ett paraply", meddelar myndigheten.

Antalet patienter med värmerelaterade åkommor har ökat de senaste dagarna, säger Fusaram Bishnoi som är läkare i Rajasthan där en del av de allra högsta temperaturerna har rapporterats denna vecka.

Det har handlat om värmeslag, men även åkommor som orsakats av mat som blivit dålig i värmen.

— Vi säger till människor att inte gå ut under dagen och att dricka mer, mer vatten, säger han till The New York Times.

Värmeböljan drabbar också bönder, vars skördar skrumpnar på fälten på grund av värmen.

"Varmare och farligare"

En färsk analys från Imperial College i London slår fast att värmeböljor har blivit mycket vanligare på grund av högre temperaturer som orsakats av människors påverkan.

— Indiens nuvarande värmebölja har blivit varmare av klimatförändringarna som är ett resultat av mänskliga aktiviteter som att bränna kol och andra fossila bränslen. Det är nu fallet för varje värmebölja överallt i världen, säger Friederike Otto, lektor vid Imperial College, rapporterar The Times of India.

— Fram till att nettoutsläppen av växthusgaser upphör kommer värmeböljor i Indien och på andra ställen att fortsätta bli varmare och farligare.

Enligt prognoserna kommer temperaturerna de närmaste dagarna att hamna på samma nivåer som värmeböljorna i Indien och Pakistan i maj och juni 2015, då minst 4 500 människor avled.

En bonde med nyskördat vete i staden Jammus utkant.

För lite regn

Frånvaron av regn är en huvudorsak till de höga dagtemperaturerna, säger IMD-chefen Mrutyunjay Mohapatra till The Times of India.

— Det har lett till huvudsakligen klar himmel, vilket förhöjer effekten av solens strålar, säger han.

Mars i år blev den varmaste marsmånaden sedan IMD inledde sina mätningar för 122 år sedan, och sedan dess har värmen hållit i sig på många håll. Även april ser ut att bli en av de varmaste aprilmånaderna hittills i landet.

Under torsdagen rapporterade Delhiområdet den hetaste dagen på tolv år med 43,5 grader, enligt IMD som har utfärdat en orange varning, den näst högsta, för huvudstaden New Delhi under fredagen.

Nu förutspås dock lättnad – värmen väntas avta på söndag, den 1 maj, i östra Indien och ett dygn senare i landets nordvästra och centrala delar.