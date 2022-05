USA: Vi hjälper inte Ukraina döda generaler

Ukraina säger att runt tolv ryska generaler har dödats på slagfältet under kriget. Det ska ha möjliggjorts tack vare underrättelseuppgifterna från USA, enligt anonyma amerikanska källor med insyn som har pratat med The New York Times.

Uppgifter som dementeras av USA:s försvarsmakt.

— Vi ger inte Ukrainas militär underrättelseinformation om var höga militära ledare befinner sig på slagfältet, eller deltar i beslut om den ukrainska militärens mål, säger Pentagons talesperson John Kirby.

— Ukraina kombinerar information som vi och andra partner tillhandahåller med underrättelseinformation som de själva samlar på slagfältet, tillägger han.

Kritiserar publiceringen

Vita husets nationella säkerhetsråd kallar The New York Times publicering för "ansvarslös".

— USA tillhandahåller underrättelser från slagfältet för att hjälpa ukrainarna att försvara sitt land. Vi tillhandahåller inte underrättelseinformation med avsikt att döda ryska generaler, säger säkerhetsrådets talesperson Adrienne Watson.

Hemligstämplad insats

Enligt The New York Times källor är informationsutbytet en del av en hemligstämplad insats från den amerikanska regeringen, där Ukraina får underrättelser från slagfältet i realtid. Bland annat ska uppgifterna innehålla information om var den ryska militärens mobila högkvarter, som ofta flyttar, befinner sig.

Den amerikanska regeringen har enligt källorna velat hålla mycket information kring underrättelserna hemliga, då uppgifterna befaras ses som en eskalering och en provokation mot Rysslands president Vladimir Putin.