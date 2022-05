Finska reaktioner på ja till Nato: "Äntligen"

"Finland måste utan dröjsmål ansöka om medlemskap i Nato."

Det kortfattade beskedet lämnade Finlands president Sauli Niinistö tillsammans med statsminister Sanna Marin och på torsdagsmorgonen.

"Äntligen", kommenterar finländska public service-bolaget Yles politiska kommentator beskedet.

"Men man hade kunnat vänta sig lite mer pompa och ståt när vi går med i Nato".

"En historisk dag".

Komisk väntan

"Det har varit en nästan komisk väntan på besked eftersom alla visste att det skulle bli så här"

Så löd några av de andra kommentarerna i de finska nyheterna på torsdagen.

Att det saknades pompa och ståt kring det historiska beslutet berodde på praktiska skäl. Sanna Marin är just nu är på arbetsresa i Japan. I stället kommer frågan nu att behandlas formellt under ett möte på söndagen. Efter det kommer en pressträff att ordnas med Niinistö, Marin, utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) och försvarsminister Antti Kaikkonen (C), skriver Hufvudstadsbladet.

"Jag har väntat på den här dagen i 30 år ", skriver Finlands tidigare statsminister Alexander Stubb på Twitter.

Finlands justitieminister Anna-Maja Henriksson skriver på Twitter: "Historiskt besked av republikens president och statsministern i dag. Tack Niinistö och Sanna Marin för ert utmärkta ledarskap i NATO-frågan!"

Snabb ansökan viktig

Företagarna i Finland menar att ansökan om medlemskap även är viktigt för landets ekonomi.

— Vi tror att ett medlemskap stärker Finlands säkerhet, frihet och stabilitet. Den bästa företagspolitiken är att säkra landets stabilitet och frihet, säger Företagarnas vd Mikael Pentikäinen till YLE.

Ett Natomedlemsskap skulle minska marknadsrisken som blivit större i och med Rysslands anfall mot Ukraina.

— För företagen skulle en smidig och snabb ansökningsprocess vara av yttersta vikt, säger Pentikäinen.

Rysslands hämnd

Men det är inte bara glada tongångar efter Finlands Nato-ja. Det innebär också en ökad rysk hybridpåverkan, varnar Jarno Limnell, cybersäkerhetsprofessor och doktor i militärvetenskap.

I en intervju med Hufvudstadsbladet säger han att man nu får räkna med ryska, fientliga angrepp. Förutom cyberattacker kan det röra sig om kränkningar av Finlands luftrum, att stora flyktingströmmar leds till Finlands gränser, utpressning inom energiförsörjningen eller störning av Finlands handelssjöfart.

I ett samtal med finska journalister säger Kremls talesperson Dmitrij Peskov att Finlands steg mot ett Natomedlemskap är beklagligt och att Finland nu räknas till de länder som tagit "ovänliga steg" mot Ryssland.

Utrikesminister Pekka Haavisto säger att Finland är berett på olika slags hot från rysk sida. Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen säger att ett Natomedlemskap snarare höjer tröskeln för ett militärt anfall mot Finland:

"Vi måste säkra freden i Finland nu och i framtiden", skriver han i sin blogg.