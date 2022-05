Tillsammans med Paul Allen grundade Bill Gates Microsoft år 1975 och under många år var den senare världens rikaste. Numera huserar Gates på en fjärde plats på listan över de mest förmögna människorna i världen.

Stora delar av pengarna går nu till filantropi och att samla in pengar till Globala fonden för att bekämpa sjukdomar såsom hiv och malaria. Men Gates känner viss oro på grund av världsläget.

– Jag är superorolig just nu. Länders budgetar är pressade efter pandemin och Ukrainakriget är kostsamt genom försvarsmateriel och flyktingar, säger han till SvD.

Bill Gates: "Vårt hopp står till Sverige"

Tanken är att bidrag på hela 14 miljarder dollar ska samlas in, via den Globala fonden, under den kommande hösten.

Huruvida det går, med tanke på det rådande världsläget, är oklart, menar en besvärad Bill Gates. Än mer besvärad blir han när han får höra att den svenska regeringen planerar att lägga 9,2 miljoner kronor från biståndet på flyktingmottagande under det pågående kriget i Ukraina.

– Det där måste jag kolla. Vårt hopp står till Sverige. Det vore riktigt illa om Sverige drog ner på bidragen. Sverige och Norge är de två mest generösa länderna, alla följer deras exempel, säger han till SvD och fortsätter:

– Vi behöver solidaritet och ledarskap för att försäkra att global hälsa inte försvinner från länders agendor.