Stort intresse för danska folkomröstningen

Intresset för nästa veckas danska folkomröstning om EU:s försvarssamarbete verkar stort, åtminstone av Köpenhamnsbornas poströstande att döma. Redan under fredagen kunde kultur- och fritidsförvaltningen, som ansvarar för valprocessen i kommunen, räkna in fler poströster än under en folkomröstning 2015.

— Status på poströstningen är att det varit ganska hektiskt, säger kontorschef Jesper Hyldal. Pandemin kan ha gjort att människor lagt om sina vanor, tror han. 2015 räknades 24 229 poströster i Köpenhamn. I fredags var man redan uppe i 24 799 i kommunen som är Danmarks största. Lördagen är sista dagen att poströsta inför folkomröstningen den 1 juni. Folkomröstningen gäller om Danmark ska delta fullt ut i EU:s försvarssamarbete.