Prinsessan Märtha Louise förlovad med schaman

Fakta: Prinsessan Märtha Louise Prinsessan Märtha Louise av Norge är född 1971 i Oslo och dotter till kung Harald och drottning Sonja. Hon är nummer fyra i den norska successionsordningen. År 2002 gifte hon sig med författaren Ari Behn som hon har tre barn, 19-åriga Maud Angelica, 17-åriga Leah Isadora och 13-åriga Emma Tallulah, tillsammans med. Behn, som då var frånskild från Märtha Louise, tog sitt liv i december 2019. Prinsessan har flera gånger uttryckt intresse för alternativa behandlingsmetoder och har bland annat varit med och startat en skola där man ger kurser i andlighet och healing. Hon har också varit medförfattare till två böcker om kommunikation med änglar. Märtha Louise är även en framgångsrik ryttare och ingick i det norska landslaget på 1990-talet. Källa: NE

Paret, som befinner sig i Los Angeles där Durek Verrett bor, har inte satt något datum för bröllopet och meddelar att de kommer att fortsätta bo på olika kontinenter i framtiden.

"Ha tålamod med oss. Vi kommer att meddela allt när tiden är inne, men tills dess fortsätter vi att fira kärleken. Maud, Leah och Emma (Märtha Louises barn) är glada å våra vägnar och det är en spännande tid för hela familjen", skriver paret i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Skapar bro"

"Kärlek skapar en bro mellan människor, kulturer och religioner. Och vi är glada över att ha hittat varandra, över kontinenter, etnicitet och social bakgrund".

Kärleken mellan de trolovade har förundrat många norrmän. När de 2019, strax efter att ha träffats, gav sig ut på en turné med föredrag om andlighet, kallad "The princess and the shaman", väcktes kritik mot hur prinsessan använde sin kungliga titel i marknadsföringssyfte.

Hon har efter det slutat att använda titeln i kommersiella sammanhang.

Kontroverser

Verretts verksamhet som shaman har också skapat kontroverser. Han har bland annat hävdat att leukemi beror på dålig balans i blodet och att han som schaman har kraft att återställa balansen – något som fick den norska leukemiföreningen att reagera och uppmana kungahuset att ta avstånd från påståendena.

Även den nordiska fackorganisationen för helare, Nordic healing association, har sagt att schamanen skadar branschen med sitt fokus på att bota svåra sjukdomar.