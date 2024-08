Durek Verrett ålder – hur gammal är han?

Durek Verrett, vars födelsenamn är Derek David Verrett, föddes den 17 november 1974, vilket innebär att han fyller 51 år under vintern 2025.

Durek Verrett ursprung – varifrån kommer hans familj?

Enligt Durek Verretts egen hemsida föddes han i Sacramento i Kalifornien, USA. I en intervju med Vanity Fair har Verett uppgett att hans mamma har norskt och indiskt påbrå, samtidigt som han i den egna boken "Spirit Hacking" skrivit att hon har rötter i den amerikanska ursprungsbefolkningen.

I samma bok har Verrett skrivit att hans pappa var "väldigt afrikansk och väldigt haitisk", utan att gå in på närmare detaljer om vilket afrikanskt land fadern skulle härstamma ifrån. Pappan påstås också ha rötter i en av de amerikanska urbefolkningarna.

Durek Verrett är självutnämnd shaman. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Var växte Durek Verrett upp?

Durek Verrett växte upp i regionen San Francisco Bay area.

– Vi hade det största huset där vi bodde utanför San Francisco. Vi hade flera hus, yachter och barnflickor, och jag tilläts aldrig ha jeans utan fick gå klädd i kostym, har Verrett sagt om uppväxten i en intervju med Svensk Dam.

Är Durek Verrett shaman?

Ja, enligt People har Durek Verrett titulerat sig själv som "sjätte generationens shaman".

Vad är Durek Verrett känd för?

Utöver att titulera sig själv som shaman har Durek Verrett, som av många anses vara en kontroversiell figur och som ägnar sig åt alternativ medicin, skapat en hel del rubriker genom åren.

Bland annat har han, enligt SVT, hävdat att leukemi beror på dålig balans i blodet och att han, med sina krafter som shaman, återställa denna balans och bota andra svåra sjukdomar.

– Jag är inte här för att berätta att det är något fel på mina kritiker. När människor säger saker som ”det där är inte på riktigt” till mig, så begränsar de i grunden sitt medvetande och sin förmåga att se vad som är möjligt. De ser bara saker ur sitt perspektiv, säger Verrett sagt om kritiken till People.



Verrett har också gjort sig ett namn bland Hollywoods elit. Exempelvis har han setts umgås med skådespelerskan och entreprenören Gwyneth Paltrow.

Vem var Durek Verretts pappa David Verrett?

Durek Verretts pappa hette David Verrett. För Svensk Dam har sonen berättat att hans pappa var "ingenjör, arkitekt och multimiljonär".

Vem är Durek Verretts mamma Veruschka Urquhart?

Durek Verretts mamma heter Veruschka Urqugart. Under de senaste åren har hon gått till attack mot sonen.

– Min son är mycket karismatisk. Jag vet inte varifrån han får alla sina historier eller varför han sprider alla dessa lögner. Han är farlig. Jag vill varna alla norrmän för min egen son, har hon sagt till norska Se og Hør.

Verrett har samtidigt försvarats av halvbrodern Brandon Clarke och systern Angelina Verrett, vilka menar på att mamman fått betalt för att medverka i artiklar med Se og Hør.

– Det är ett överlagt karaktärsmord på Durek, säger systern till VG.

Durek Verrett. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/TT

Även prinsessan Märtha Louise har kritiserat Se og Hør, bland annat för att "utnyttja svaga människor" – något som tidningens chefredaktör Ulf André Andersen tillbakavisat:

”Vår nyhetsjournalistik riktar sig till kungahuset och kungafamiljen och bygger på helt vanliga journalistiska principer."



Har Durek Verrett syskon?

Ja, Durek Verrett har flera syskon, däribland tidigare nämnda Brandon Clarke och Angelina Verrett. Han har även en äldre syster vid namn Demi De La Nuit. I Verretts konflikt med mamman har denna syster tagit Veruschka Urqugarts sida.

Har Durek Verrett varit gift tidigare?

Ja, i en intervju med tyska Bild, som bland andra norska Se og Hør rapporterat om, har Durek Verrett bekräftat att han under fyra års tid, mellan 2005 och 2009, var gift med tjeckiska Zaneta Marszalkova.

Hade Durek Verrett pojkvän innan han träffade prinsessan Märtha Louise?

Efter äktenskapet med Zaneta Marszalkova hade Durek Verrett ett långvarigt förhållande med massageterapeuten Hank Greenberg.

– Jag älskade Durek innerligt och önskar honom all lycka, men jag har ingenting snällt att säga om honom, har Greenberg tidigare sagt till brittiska Daily Mail.

Verrett och Greenberg var ett par i drygt åtta år.

Har Durek Verrett barn?

Nej, Durek Verrett har inga biologiska barn. Via sitt äktenskap med prinsessan Märtha Louise av Norge kommer han dock bli styvfar till Maud Angelica, född 2003, Leah Isadora, född 2005, och Emma Tallulah, född 2008.

Hur träffade Durek Verrett prinsessan Märtha Louise av Norge?

Durek Verrett och prinsessan Märtha Louise bekräftade att de var ett par under våren 2019, men de träffades för första gången via gemensamma vänner under hösten 2018.

– Hon klev in och så sa hon: "Jag kommer ihåg dig. Jag vet vem du är". Jag svarade: "Ja, vi känner varandra sedan en väldigt lång tid tillbaka", har Verrett berättat för People om det första mötet.

Prinsessan Märtha Louise och Durek Verrett. Foto: Babak Golkar/elevateYOU/NTB/TT

Shamanen menar nämligen att han och prinsessan varit ett par i ett tidigare liv i forna Egypten.

– Jag har minnen av oss två i Egypten, och hon var min drottning och jag var farao, har han sagt till People.

LÄS MER: Netflix gör dokumentär om prinsessan Märtha Louise och Durek Verrett



Vad sa Durek Verretts syster till kung Harald?

Både Demi De La Nuit och mamman Veruschka Urqugart ska ha fått ett brev från Durek Verrett och prinsessan Märtha Louise i juli 2024. Där ska paret ha hotat att att stämma systern och mamman.

I en Tiktok-video riktade sig senare De La Nuit direkt till prinsessans pappa kung Harald av Norge:

– Det här väcker allvarliga frågor om maktmissbruk och inflytande för att undertrycka de mänskliga rättigheter kring yttrandefrihet. Jag är djupt oroad över det faktum att prinsessan nu vidtar rättsliga åtgärder mot oss för att vi helt enkelt uttryckt våra åsikter. Det väcker frågan: är det här någonting som du anser är nödvändigt att driva vidare?, sa hon i videon, enligt Aftonbladet.

Durek Verretts syster riktade sig direkt till kung Harald av Norge i en Tiktok-video. Foto: Christine Olsson/TT

LÄS MER: Märtha Louise hotar att stämma familjemedlemmen på miljoner

När är Durek Verrett och Märtha Louises bröllop?

Under sommaren 2022 stod det klart att Durek Verrett och prinsessan Märtha Louise förlovat sig och den 31 augusti gifter sig paret i norska i Geiranger.

Varken Verretts mamma eller syster Demi De La Nuit ska vara bjudna.

LÄS MER: Prinsessan Märtha Louise får sin shaman Durek Verrett vid bröllop i Norge

Prinsessan Märtha Louise och Durek Verrett. Foto: Frederik Ringnes/NTB/TT

Durek Verrett och prinsessan Märtha Louise av Norge. Foto: Stella Pictures

MISSA INTE: Kronprinsessan Victoria och prins Daniel till prinsessan Märtha Louise bröllop

Var Durek Verrett sjuk?

Durek Verrett har haft problem med sina njurar och i podcasten The Moments That Made Me har han berättat att han som tjugoåring drabbades av hjärtstillestånd.

– Det var ett av mitt livs mest avgörande ögonblick. Jag var död i ungefär fyra och en halv minut. Och när jag hade blivit återupplivad hade jag fått en hjärnskada. Jag satt i rullstol i nästan två år och behövde dialys i åtta år.

Under flera år levde Verrett med en njure donerad av systern Angelina Verrett, men i slutet av 2023 uppgav shamanen att han väntade på en ny njurtransplantation, vilket bland andra Expressen rapporterade om då.



Har Durek Verrett Instagram?

Ja, på Instagrma heter Durek Verrett @shamandurek.