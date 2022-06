Protester inför valet i Senegal

Under fredagen dog tre personer under protesterna, och nu kräver oppositionsledaren Ousmane Sonko att president Macky Sall ska släppa de politiker som frihetsberövas under oroligheterna, som fortsatte under lördagen.

Själv hölls Sonko fram till lördagen i praktiken i husarrest, men andra oppositionspolitiker som deltog greps, bland dem fyra presumtiva parlamentariker.

I ett öppet brev på Facebook skriver Sonko: "Herr Macky Sall, vi ger dig ett ultimatum. Släpp alla politiska fångar, annars kommer vi och hämtar dem, kosta vad det kosta vill."

Tusentals människor har i en dryg vecka demonstrerat mot att landets konstitutionsdomstol inte godtog oppositionens lista på valbara politiker, bland dem Sonko.

Demonstrationerna var till en början fredliga, men när domstolen i onsdags gick ett steg längre och förbjöd oppositionens politiker att ställa upp i valet den 31 juli övergick protesterna till gatuvåld.

— Om de styrande vill förbjuda vår lista kommer det inte att hållas något val i Senegal, hotar Sonko nu.