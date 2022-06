Gabon och Togo invalda i Samväldet

Samväldet, som till stor del består av forna brittiska kolonier, genomför ett toppmöte i Rwandas huvudstad Kigali. På mötets sista dag röstade de 54 medlemsländerna för att godkänna att Gabon och Togo tar plats i samväldet som formellt leds av drottning Elizabeth II, tillika statschef i flera av länderna.

Välkomnas in i familjen

— Vi godkänner Gabon och Togo som nya medlemmar och välkomnar dem in i Samväldets familj, sade Rwandas president Paul Kagame efter omröstningen. De två länderna är de första som väljs in i Samväldet sedan just Rwanda blev medlem 2009.

Anmärkningsvärt är att Gabon och Togo har ett förflutet som franska kolonier, men att de vänder den franska intressesfären ryggen för den engelsktalande.

Togos utrikesminister Robert Dussey säger att medlemskapet öppnar upp en marknad med 2,5 miljarder konsumenter, ger ökade möjligheter för utbildning för landets invånare samt föder en "hunger" för allt engelskt hos togoleser.

— Togos medlemskap motiveras av diplomatiska, politiska och ekonomiska möjligheter i nätverket (inom Samväldet), säger Dussey.

Franska influenser

Dessutom ser man en ljusare framtid i den brittiska sfären än i den franska:

— För många i Togo är det bättre att tillhöra Samväldet än att dela det franska språket och kulturen, som i slutändan inte har lett till utveckling, säger statsvetaren Mohamed Madi Djabakate.

De franska influenserna har ofta anklagats för vara grund till ekonomiska motgångar, enligt statsvetare Djabakate.

Men kritiker hävdar att Samväldet släpper in två länder som inte är helt fläckfria i protokollet för bland annat mänskliga rättigheter.