Så kan stödet till Ukraina försvagas

Mellan den 28 april och 11 maj tillfrågades sammanlagt 8 172 människor i Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Sverige om hur de uppfattar Ukrainakriget.

Baserat på åsikter kan de tillfrågade delas in i fyra läger:

Fred : 35 procent, anser att kriget bör avslutas snarast möjligt, även om det innebär stora eftergifter för Ukraina.

Rättvisa : 22 procent, anser att Ryssland bör drivas ut ur Ukraina och även straffas – även om det förlänger kriget.

Osäkra väljare : 20 procent, har svårt att välja sida mellan lägren "fred" och "rättvisa", men har i stor utsträckning ändå uppfattningen att Ryssland bär skuld.

Resterande : 23 procent, har ingen specifik åsikt och är inte av betydelse för opinionen. En knapp tredjedel av dessa har heller ingen åsikt om vem som bör skuldbeläggas för kriget.

Källa: European council on foregin relations. Rapporten : "Peace versus Justice: The coming European split over the war in Ukraine"