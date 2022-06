Zelenskyj väntas be G7 om tunga vapen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj väntas be om nya vapenleveranser i ett tal under G7-ländernas möte under dagen.Ryssland har för första gången sedan bolsjevikerna misslyckats med att betala sin utlandsskuld.

Zelenskyj ska tala inför G7-ländernas ledare, när gruppens möte i de bayerska alperna på måndagen går in på sin tredje dag. Vad han kommer att säga föranleddes i presidentens dagliga videotal som läggs upp på sociala medier, där han bad om luftvärnssystem och nya sanktioner mot Ryssland. — Partners måste agera snabbare om de verkligen är partners, och inte observatörer sade presidenten i söndagens videotal. Att dröja med vapenleveranser är "en inbjudan för Ryssland att slå till igen och igen", sade presidenten. Zelenskyj ska också tala på Natomötet i Spanien senare i veckan. Ryssland "i konkurs" Måndagen blir också dagen som Ryssland går i "konkurs", när de för första gången sedan bolsjevikerna inte kan betala sin utlandsskuld. Räntebetalningen på 100 miljoner dollar som skulle varit betald för en månad sedan har fortfarande inte gått igenom. Det har inte hänt sen 1918. Anledningen är att skulderna ska betalas i dollar eller euro, vilket Ryssland inte har möjlighet till i och med västs sanktioner. "Konkursen" har ingen praktisk effekt utan kommer att leda till förhandlingar med länderna som har lånat ut pengar. Putin åker utomlands I nästa vecka ska Rysslands president Vladimir Putin åka utomlands för första gången sedan Rysslands krig i Ukraina inleddes i februari, rapporterar ryska medier. I Tadzjikistan ska Putin träffa sin tadzjikiske motsvarighet, Moskvavänlige presidenten Emomali Rahmon. Därefter åker han till Turkmenistan för att delta i ett toppmöte med ledare i kaspiska länder (Azerbajdzjan, Kazakstan, Iran och Turkmenistan), enligt ryska statliga tv-kanalen Rossiya 1. Efter det ska Putin träffa Indonesiens president Joko Widado. Enligt statsmediet Ria ska Putin också åka till Grodno i Belarus den 30 juni, för att delta i ett forum med den belarusiske diktatorn Aleksandr Lukasjenko.