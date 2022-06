Klubbat: Israels femte val på fyra år i höst

Omröstningen skedde sedan avgående premiärminister Naftali Bennett gått ut med att den splittrade åttapartikoalitionen som styrt landet i ett år inte längre "är hållbar".

Vid midnatt tar utrikesminister Yair Lapid officiellt över stafettpinnen och blir premiärminister under övergångsperioden, skriver tidningen The Times of Israel.

Valet innebär att tidigare premiärminister Benjamin Netanyahu har en möjlighet att återta makten som koalitionen i fjol puttade bort honom från.