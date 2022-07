Hård migrationspolitik enar brittiska rivaler

Fakta: Kandidaterna som återstår Rishi Sunak, 42 år, tidigare finansminister: Har suttit i parlamentet sedan 2015 och har gjort en snabb karriär inom partiet. Han utsågs till finansminister 2020 i Boris Johnsons regering. Det var Sunak som tillsammans med den tidigare hälsoministern Sajid Javid satte i gång den våg av avhopp från Johnsons regering som senare ledde till hans fall. Är född i Southampton i södra England. Hans föräldrar kommer ursprungligen från Indien och emigrerade till England på 60-talet. Sunak är en av Storbritannien rikaste människor tillsammans med sin fru Akshata Murty, som är dotter till en indisk miljardär. Liz Truss, 46 år, utrikesminister: Populär bland konservativa väljare i landet. Har utformat sin image efter den tidigare premiärministern Margaret Thatcher. Som utrikesminister har hon stått i centrum för Storbritanniens stöd till Ukraina och västs sanktioner mot Ryssland. Är född i Oxford som dotter till en matematikprofessor och en sjuksköterska. Är gift med Hugh O´Leary med vilken hon har två tonårsdöttrar. Om Truss vinner kommer hon att bli Storbritanniens tredje kvinnliga premiärminister. Källa: AP, BBC, TT

— Storbritanniens gränser kommer att skyddas under mitt ledarskap, säger utrikesminister Liz Truss i en intervju med The Mail on Sunday.

Hennes plan är att utvidga den avgående premiärministern Boris Johnsons kontroversiella uppgörelse om att flytta asylsökande till Rwanda. Syftet är att avskräcka migranter från att ta sig till Storbritannien över Engelska kanalen.

Även hennes rival om ledarskapet i regerande Konservativa partiet, den tidigare finansministern Rishi Sunak, lovar att försöka få till liknande uppgörelser med fler länder.

Skärpta kontroller

Beslutet att skicka asylsökande till Rwanda har mötts av protester och det första flyg som skulle ha avgått till Kigali i juni stoppades efter många turer av Europadomstolen. Uppgörelsen kan komma att dömas ut i väntande domstolsutslag.

Sunak har dock lovat att göra "vad som än krävs" för att få planen att fungera. Han vill också se ett årligt tak för hur många flyktingar som Storbritannien ska ta emot, och ge mer resurser till uppspårande och gripande av personer som tagit sig in i landet illegalt.

Truss har å sin sida ett förslag om att öka antalet personal i den brittiska gränsbevakningsstyrkan från dagens 9 000 till 10 800.

Avgörs av medlemmarna

Truss och Sunak delar bakgrund som studenter på elituniversitetet Oxford och har båda lyft fram Margaret Thatcher som politisk förebild. De har dock gått i polemik med varandra i skattefrågor. Truss lovar omedelbara skattesänkningar, medan Sunak varnar för att sådana skulle elda på inflationen och kräva statlig upplåning för att kompensera för minskade intäkter.

Vem som slutligen väljs till partiledare – och därmed tar över som premiärminister i Storbritannien – avgörs under sommaren genom poströstning av de drygt 160 000 Torymedlemmarna. Resultatet ska tillkännages den 5 september.