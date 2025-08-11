Nyheter24
De måste hålla fönstren stängda från och med i dag

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 18:00
Bilder på fönster.
De måste hålla fönstren stängda – från den 11 augusti. Foto: Henrik Montgomery/TT/Claudio Bresciani/TT

I dag kommer en värmebölja att dra in över England och Storbritannien. Nu uppmanas engelska hushåll att hålla sina fönster stängda. Här får du veta varför!

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Sommar, Värme

Den 11 augusti kommer en värmebölja svepa över England och runt om i Storbritannien. I och med detta har brittiska hälso- och säkerhetsmyndigheten (UKHSA) utfärdat varningar.

En gul värmevarning har utfärdats i alla alla regioner utom två från och med måndag klockan 12.00. Varningen gäller till 18.00 på tisdagen.

Kan bli nästan 30 grader varmt

Temperaturen förväntas bli mellan 28 till 30 grader och i bostäder kan dessa höga temperaturerna skapa obehag.

Nu uppmanar man hushåll i England att vidta åtgärder och hålla sina hus svala. Man uppmanas bland annat stänga fönster och gardiner eller persienner under de soligaste timmarna och endast vädra på kvällstid när temperaturen är lägre. 

Hushåll uppmanas hålla fönstren stängda

De som bor i England uppmanas förutom att vädra kvällstid att strategiskt öppna fönstren i skugga och skapa korsdrag, skriver Express.

– Hur frestande det än är att öppna fönstren vid första tecken på sommaren, är det egentligen inte den bästa idén. För att hålla huset svalt måste du hålla den varma luften ute, säger energiföretaget OVO till engelska Express och fortsätter:

– Det betyder att hålla fönstren stängda under dagen – särskilt fönster som vetter mot söder. Håll gardiner, persienner och fönster stängda när solen skiner direkt på dem och när du är ute. Försök att öppna fönster på den mest skuggiga sidan av ditt hem för att undvika att solljus och varm luft kommer in.

Kommentarer

