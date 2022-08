Rapport: Ökade ryska attacker i Donetsk

Enligt departementet kan syftet vara att binda upp ukrainska styrkor för att motverka en väntad ukrainsk motoffensiv.

Hårda strider har enligt de brittiska underrättelserapporterna förekommit i närheten av städerna Siversk och Bakhmut. Ryskstödda separatister sägs samtidigt ha gjort viss framryckning mot centrum i staden Pisky, nära Donetsk flygplats. Men i stort har ryska styrkor nått få territoriella framsteg de senaste dagarna, enligt den brittiska bedömningen.

Liknande slutsatser dras av den USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) som skriver på Twitter att Ryssland inte hävdat några territoriella framgångar under fredagen. De ryska markanfallen under fredagen beskrivs av ISW som "begränsade och icke framgångsrika".