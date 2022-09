17 miljoner kan ha drabbats av långtidscovid

Enligt rapporten har minst 17 miljoner människor inom EU uppfyllt WHO:s kriterier för långtidscovid, det vill säga symptom som ligger kvar i minst tre månader.

Det framgår också att risken för kvinnor att drabbas är nästan dubbelt så stor jämfört med män, samt att risken för långtidscovid ökar avsevärt om man har drabbats hårt och har behövt sjukvård.

Däremot är det oklart om långtidssymptomen har varit vanligare hos vaccinerade än ovaccinerade.

— Kunskapen om hur många personer som har drabbats och under hur lång tid är viktig information för vårdsystem och för regeringar som utvecklar rehabilitering och stöd, säger Christopher Murray, chef för Institute for Health Metrics and Evalutation, som genomfört studien på uppdrag av WHO.