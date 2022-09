Alaska bävar för historiskt oväder

Stormen har bildats i efterdyningarna av orkanen Merbok, som enligt klimatforskare påverkar vädret så långt söderut som Kalifornien där en sensommarstorm nu väntas.

— All den här varma luften som förts norrut av den före detta orkanen orsakar i princip en kedjereaktion i jetströmmen nedströms från Alaska, säger Rick Thomas på University of Alaska Fairbanks.

— Det är en storm på historisk nivå. Om tio år kommer folk att referera till stormen i september 2022 som ett riktmärke, tillägger han.

Översvämningsvarning

Vindar med orkanstyrka väntas i delar av Berings hav. I de små samhällena Elim och Koyuk kan vattennivån komma att bli fem meter högre än vid normalt högvatten. Varning för översvämningar gäller fram till måndag i delar av nordvästra Alaska.

I samhället Nome, med 3 500 bofasta, förbereder sig 71-årige Leon Boardway för ovädret.

— Jag hoppas alla håller sig lugna och söker skydd på ett bra, säkert ställe, säger han.

Storm i Kalifornien

Länge söderut väntas stormen bilda ett lågtryckssystem vid norra Kaliforniens kust. Kraftiga vindar och regn väntas under lördagen, enligt den nationella vädertjänsten. Det gör att skogsbränderna i området kan dämpas något, samtidigt som de starka vindarna också riskerar få Mosquito-branden nordost om Sacramento att sprida sig.

Samtidigt närmar sig stormen Lester i östra Stilla havet Mexikos kust nära Acapulco. Kraftiga vindar, regn och höga vågor väntas i flera delstater.

Under lördagen väntas också stormen Fiona på sin väg över Karibien dra in över Puerto Rico, och kan passera USA tidigt under söndag morgon med stora regnmängder.