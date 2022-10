Kritik efter reträtt visar rysk splittring

Förlusten av Lyman anses slå hårt mot Ryssland. Dels är staden strategiskt viktig, eftersom den ger kontroll över en betydelsefull passage över Siverskij Donetsfloden, bakom vilken Ryssland försökt konsolidera sitt försvar.

Men slaget var också viktigt ur ett politiskt hänseende. Bara timmar tidigare, på fredagen, hade president Vladimir Putin signerat dokument som annekterade Donetskregionen, som staden ligger i, och i praktiken utnämnt det som ryskt territorium i strid med folkrätten.

Klandras av Wagnerchef

Kritiken mot den ryska militärens förlust kom snabbt, även från Kremltrogna röster, och riktas främst mot en person: general Aleksandr Lapin, som är befälhavare för Ryssland centrala militärdistrikt.

Storbritanniens försvarsdepartement skriver i sin senaste underrättelseanalys att Lyman troligtvis försvarades av underbemannade enheter ur Rysslands västra och centrala militärdistrikt, samt frivilliga reservister, och att styrkorna troligtvis ådrog sig stora skador i samband med reträtten.

Ramzan Kadyrov, ledaren över den autonoma ryska regionen Tjetjenien, anklagar enligt den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war ( ISW ) Lapin för att ha misslyckats med att utrusta sina enheter tillräckligt. Lapin kritiseras också för att ha flyttat sin bas i staden för långt från frontlinjen.

Legosoldatgruppen Wagners grundare, oligarken Jevgenij Prigozjin, stämmer in i kritiken och säger att Lapin borde "strida barfota med maskingevär på frontlinjen".

Tillåts av Kreml

Både Kadyrovs och Prigozjins uttalande hyllas av både ryska militära bloggare och ryska statliga tv-program, där Lapin påstås vara korrupt och ointresserad av Rysslands strategiska mål.

Kommentarerna pekar på splittringen som finns bland de styrkor som strider i Ukraina och dess ledarskap, särskilt eftersom Kadyrov, Prigozjin och Lapin alla är inblandade i krigföringen i östra Ukraina, skriver ISW.

Det kan också vara så att Kreml öppnat upp för sådan kritik inför ett eventuellt ledarskifte hos militären inom de närmsta veckorna, enligt tankesmedjan.