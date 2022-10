19 döda efter oväder i Centralamerika

Guatemalas katastrofmyndigheter rapporterar fem dödsfall och minst nio personer har omkommit i EL Salvador, där man också har förklarat undantagstillstånd.

I grannlandet Honduras har minst fyra personer mist livet och en man i Nicaragua har dödats av ett fallande träd.

Julia drog in med orkanstyrka över Nicaragua under söndagen. Under måndagen har vindstyrkorna minskat samtidigt som ovädret har rört sig in över grannländerna i nordväst.