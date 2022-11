Vittne i Iran: Militären skjuter med kulsprutor

Fakta: Revolutionsgardet När Islamiska revolutionsgardet bildades i Iran strax efter den islamiska revolutionen 1979 var det för att skydda det nya religiösa statsskicket från eventuella kuppförsök, särskilt från Irans nationella armé. Det är också hos den religiösa regimen lojaliteten ligger, inte hos det iranska folket. Under revolutionsgardets paraply finns den så kallade Basijmilisen, som består av frivilliga rekryter som vid sidan av sina vanliga arbeten står redo att försvara den islamiska republiken. Det är de som syns i flera av de filmklipp som nu sprids från Iran, där demonstranter hänsynslöst attackeras med batonger, elchockspistoler och ibland även skarpa skott. De som rekryteras till milisen är ofta fattiga personer som med löften om högre levnadsstandard lyder order till punkt och pricka. Många har redan från barnsben indoktrinerats till lojalitet med regimen, oavsett vad.

För några dagar sedan, i mitten av november, dödades två demonstranter av säkerhetsstyrkor i Mahabad i nordvästra Iran. Det ledde till utökade protester, där den till stora delar kurdiska befolkningen ropade samma slagord mot regimen som ekat i Iran i över två månader.

— Det var helt och hållet fredliga protester, men säkerhetsstyrkor gick till attack med skarp ammunition. De skadade och dödade många, säger Shaho, som var på plats.

Under lördagskvällen ändrades situationen helt, berättar han i en intervju på söndagsmorgonen som sker genom en krypterad app. Runt klockan sex på kvällen ströps elen och specialenheter kopplade till det iranska revolutionsgardet rullade in i staden med bepansrade fordon och upprättade baser på åtminstone två platser. Soldaterna är beväpnade med kulsprutor och skjuter urskillningslöst in i bostäder och mot civila, enligt Shaho.

— Mahabad är helt under militärens kontroll nu.

Skadade grips

Shaho har deltagit i de flesta protester som ägt rum sedan 22-åriga Mahsa Zhina Amini, som också kom från Irans kurdiska delar, dog i moralpolisens förvar i mitten av september. Hans uppgifter om de senaste dygnens terror stämmer överens med bilder och videoklipp som spridits på sociala medier, där höga skott och skrik hörs eka genom staden.

Människorättsorganisationer som Hengaw och Iran Human Rights varnar om en kritisk situation i Mahabad.

Shaho tillhör en grupp invånare som försöker ordna säkra platser i bostäder där demonstranter kan få vård. De som skadats i regimens nedslag kan nämligen inte söka vård på sjukhusen i Iran – där riskerar de att gripas, enligt vittnesmål från städer tvärsöver landet.

— Människors hem har förvandlats till akutmottagningar. Det är svårt att få tag på medicinsk utrustning, men vi har lyckats vårda många.

Går in i bostäder

Specialstyrkorna har också börjat gå till attack och gripa personer i deras hem. Särskilt skadade personer befinner sig i riskzonen, eftersom deras sår enligt regimen tyder på att de deltagit i protesterna.

Shaho uppskattar att hundratals människor gripits det senaste dygnet. Han varnar för att den iranska staten börjat sprida rykten om att befolkningen i den hårt ansatta kurdiska delen av Iran beväpnat sig, och att det är därför så många dödas av säkerhetsstyrkorna. Det stämmer inte, säger han.

— De är bara civila, utan något annat än möjligtvis stenar att försvara sig med.